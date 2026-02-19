B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Alimentul lăudat de Robert F. Kennedy Jr: „Unul dintre cele mai bune pe care le poți mânca”

Alimentul lăudat de Robert F. Kennedy Jr: „Unul dintre cele mai bune pe care le poți mânca”

Selen Osmanoglu
19 feb. 2026, 12:23
Sursa foto: Wikipedia
Cuprins
  1. Varza murată, alimentul preferat al lui Kennedy Jr.
  2. Ce spun studiile
  3. O familie numeroasă

Robert F. Kennedy Jr., tată a șase copii și Secretar al Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane din Statele Unite, subliniază beneficiile varzei murate pentru echilibrul fizic și mental al celor mici. Politicianul, cunoscut pentru atenția acordată alimentației, susține că acest produs ar putea deveni un aliat esențial pentru părinți.

Varza murată, alimentul preferat al lui Kennedy Jr.

Kennedy Jr. urmează o dietă restrictivă, bazată pe proteine animale și produse fermentate, precum chefir și iaurt. Totuși, varza murată ocupă un loc special în recomandările sale pentru copii. El explică că aceasta sprijină sănătatea microbiomului intestinal, considerat esențial pentru starea de bine și sănătatea mintală a celor mici.

„Este greu să fii părinte în ziua de azi, pentru că copiii sunt înconjurați de telefoane mobile, rețele sociale și de tot felul de atacuri asupra sănătății lor fizice și mentale. Un lucru bun este să le dai varză murată, deoarece le menține microbiomul intact și contribuie la starea de spirit și sănătatea mintală. Este unul dintre cele mai bune alimente pe care le poți mânca”, a declarat politicianul pentru publicația britanică Daily Mail.

Atât de mult apreciază varza murată, încât Robert F. Kennedy Jr. obișnuiește să meargă la restaurant cu propriul produs.

Ce spun studiile

Cercetările arată că copiii și adolescenții care consumă frecvent alimente fermentate se simt mai puțin stresați și prezintă mai puține simptome de anxietate.

Fermentația alimentelor contribuie la sinteza acidului gamma-aminobutiric (GABA) și a serotoninei, doi neurotransmițători importanți pentru sănătatea mintală.

O familie numeroasă

Robert F. Kennedy Jr. are șase copii din două căsnicii anterioare. Din primul mariaj cu Emily Ruth Black s-au născut Bobby (42 de ani) și Kathleen Alexandra (38 de ani), iar din căsnicia cu Mary Richardson au rezultat Conor (32 de ani), Kyra (31 de ani), William (29 de ani) și Aidan (25 de ani).

Prin promovarea varzei murate, Kennedy Jr. urmărește să încurajeze părinții să sprijine sănătatea fizică și mintală a copiilor printr-un aliment simplu, prezent și în meniurile românilor, cu beneficii dovedite pentru microbiomul intestinal și echilibrul emoțional.

