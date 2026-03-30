Tehnologie românească ajunge în spațiu: Satelitul EMISAR a fost lansat astăzi cu o rachetă SpaceX

Flavia Codreanu
30 mart. 2026, 14:32
sursă foto: Autoritatea Națională pentru Cercetare - România
Cuprins
  1. Detalii despre lansarea unui satelit românesc  
  2. Cum a luat naștere acest proiect
  3. Detalii tehnice despre zborul satelitului românesc

Un satelit românesc a fost lansat luni cu o rachetă Falcon 9 de la SpaceX. Satelitul EMISAR va fi pus pe orbita terestră pentru a asigura comunicații digitale securizate. Este finanțat de companii de stat și si private.

Detalii despre lansarea unui satelit românesc  

Lansarea a fost programată pentru ora 14:02, ora României, de la centrul spațial Vandenberg din California. Satelitul face parte din misiunea Transporter 16, unde racheta SpaceX transportă peste 110 încărcături diferite. EMISAR a fost conceput special pentru a demonstra cum pot fi transmise mesaje digitale între stații de la sol aflate în locuri diferite, folosind o tehnologie de stocare și retransmitere a datelor.

„EMISAR este conceput să testeze un serviciu Store-and-Forward pentru transmiterea de mesaje digitale între stații de sol. Practic, satelitul colectează date în timpul trecerii deasupra unei stații, le stochează la bord și le retransmite în trecerile următoare, când se află din nou deasupra României. Sistemul presupune două puncte de recepție și control: stația ISS Măgurele și stația Universității Maritime din Constanța”, se explică într-o postare a Autorității Naționale pentru Cercetare.

Cum a luat naștere acest proiect

Proiectul a fost coordonat de Institutul de Științe Spațiale (ISS) – filiala INFLPR, în parteneriat cu firmele Romanian InSpace Engineering (RISE), RARTEL S.A. și Universitatea Maritimă din Constanța. Institutul a oferit infrastructura pentru testare, în timp ce RISE s-a ocupat de proiectarea mecanică și software. RARTEL S.A. a pus la punct sistemele radio, iar experții de la Constanța au realizat antenele necesare recepției.

„EMISAR demonstrează capacitatea de a dezvolta și integra, într-un timp foarte scurt (sub 2 ani), soluții bazate pe componente comerciale pentru misiuni spațiale cu obiective bine definite” , se spune într-o postare a Institutului de Științe Spațiale – Filiala INFLPR.

Detalii tehnice despre zborul satelitului românesc

Fiecare instituție implicată a avut un rol bine definit în construcția satelitului, de la analiza termică până la procedurile de operare de la distanță. Succesul misiunii EMISAR confirmă faptul că România poate dezvolta soluții spațiale performante folosind componente comerciale adaptate. După lansarea de luni, satelitul va începe testele de comunicare între stațiile din Măgurele și Constanța pentru a verifica securitatea transmisiunilor.

Citește și...
Austria: Un îngrijitor român a furat bijuterii și bani de la două bătrâne cu demență
Eveniment
Austria: Un îngrijitor român a furat bijuterii și bani de la două bătrâne cu demență
Șefa TVR, Adriana Săftoiu, se plânge că are salariul prea mare: „Înmulțiți cu 10,5”
Eveniment
Șefa TVR, Adriana Săftoiu, se plânge că are salariul prea mare: „Înmulțiți cu 10,5”
O femeie a obținut 630.000 de euro și o mașină de la pacientul pe care îl îngrijea. Ce spune familia acestuia
Eveniment
O femeie a obținut 630.000 de euro și o mașină de la pacientul pe care îl îngrijea. Ce spune familia acestuia
România își menține poziția în clasamentul global al progresului social. Iată pe ce loc se află și cine conduce topul global
Eveniment
România își menține poziția în clasamentul global al progresului social. Iată pe ce loc se află și cine conduce topul global
A murit mama lui Mihai Gâdea. Anunțul său îndurerat: „A fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit de iubire” (VIDEO)
Eveniment
A murit mama lui Mihai Gâdea. Anunțul său îndurerat: „A fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit de iubire” (VIDEO)
7 criterii în funcție de care să alegi prizele pentru casa ta
Eveniment
7 criterii în funcție de care să alegi prizele pentru casa ta
Kim Jong Un a asistat la o demonstrație militară cu exerciții extreme ale soldaților. Iată despre ce este vorba
Eveniment
Kim Jong Un a asistat la o demonstrație militară cu exerciții extreme ale soldaților. Iată despre ce este vorba
S-a întors circul la Parchetul General. Diana Șoșoacă, în fața procurorilor. Înjurături și jigniri pentru toată lumea (VIDEO)
Eveniment
S-a întors circul la Parchetul General. Diana Șoșoacă, în fața procurorilor. Înjurături și jigniri pentru toată lumea (VIDEO)
Pașaportul românesc ocupă locul 6 în lume: în ce state pot românii să călătorească fără viză
Eveniment
Pașaportul românesc ocupă locul 6 în lume: în ce state pot românii să călătorească fără viză
Trei tablouri de Renoir, Cézanne și Matisse au fost furate dintr-un muzeu din nordul Italiei, în mai puțin de 3 minute
Eveniment
Trei tablouri de Renoir, Cézanne și Matisse au fost furate dintr-un muzeu din nordul Italiei, în mai puțin de 3 minute
Ultima oră
15:10 - Austria: Un îngrijitor român a furat bijuterii și bani de la două bătrâne cu demență
15:03 - O influenceriță româncă celebră a fugit în miez de noapte dintr-un conac de lux din Franța
14:54 - Încă un divorț în showbizul din România. Artista a anunțat că s-a despărțit de soțul ei: „Între timp, am și divorțat. Eram prea tineri”
14:51 - AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare. Ce prevede proiectul de lege privind omagierea criminalilor de război
14:36 - Abuzuri în lanț la Petroșani. Monica Iacob-Ridzi, acuzată de trucarea turneelor locale de tenis în favoarea fiicei. Răspunsul familiei Ridzi
14:24 - Surse: Bolojan pregătește, în primă fază, reducerea accizei la carburanți cu 10%. Cu cât s-ar ieftini benzina și motorina
14:21 - Vreme schimbătoare în România până pe 12 aprilie. Ce au transmis meteorologii
14:21 - Gigi Becali, la analize medicale după ce Mircea Lucescu a leșinat: „Vreau să trăiesc până la 105 ani. Eu la două săptămâni îmi pun singur perfuzie”
13:57 - Dorian Popa a pus la cale o nuntă atipică. Ce rochie spectaculoasă va purta viitoare soție
13:50 - Șefa TVR, Adriana Săftoiu, se plânge că are salariul prea mare: „Înmulțiți cu 10,5”