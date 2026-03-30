Un satelit românesc a fost lansat luni cu o rachetă Falcon 9 de la . Satelitul EMISAR va fi pus pe orbita terestră pentru a asigura comunicații digitale securizate. Este finanțat de companii de stat și si private.

Detalii despre lansarea unui satelit românesc

Lansarea a fost programată pentru ora 14:02, ora României, de la centrul spațial Vandenberg din California. Satelitul face parte din misiunea Transporter 16, unde racheta SpaceX transportă peste 110 încărcături diferite. EMISAR a fost conceput special pentru a demonstra cum pot fi transmise mesaje digitale între stații de la sol aflate în locuri diferite, folosind o tehnologie de stocare și retransmitere a datelor.

„EMISAR este conceput să testeze un serviciu Store-and-Forward pentru transmiterea de mesaje digitale între stații de sol. Practic, satelitul colectează date în timpul trecerii deasupra unei stații, le stochează la bord și le retransmite în trecerile următoare, când se află din nou deasupra României. Sistemul presupune două puncte de recepție și control: stația ISS Măgurele și stația Universității Maritime din Constanța”, se explică într-o postare a .

Cum a luat naștere acest proiect

Proiectul a fost coordonat de Institutul de Științe Spațiale (ISS) – filiala INFLPR, în parteneriat cu firmele Romanian InSpace Engineering (RISE), RARTEL S.A. și Universitatea Maritimă din Constanța. Institutul a oferit infrastructura pentru testare, în timp ce RISE s-a ocupat de proiectarea mecanică și software. RARTEL S.A. a pus la punct sistemele radio, iar experții de la Constanța au realizat antenele necesare recepției.

„EMISAR demonstrează capacitatea de a dezvolta și integra, într-un timp foarte scurt (sub 2 ani), soluții bazate pe componente comerciale pentru misiuni spațiale cu obiective bine definite” , se spune într-o postare a Institutului de Științe Spațiale – Filiala INFLPR.

Detalii tehnice despre zborul satelitului românesc

Fiecare instituție implicată a avut un rol bine definit în construcția satelitului, de la analiza termică până la procedurile de operare de la distanță. Succesul misiunii EMISAR confirmă faptul că România poate dezvolta soluții spațiale performante folosind componente comerciale adaptate. După lansarea de luni, satelitul va începe testele de comunicare între stațiile din Măgurele și Constanța pentru a verifica securitatea transmisiunilor.