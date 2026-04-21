Liberalii se reunesc marți, de la ora 10:00, într-o ședință-cheie care ar putea stabili viitorul guvernării, după ce a votat masiv retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. În interiorul PNL, semnalele indică, cel puțin pentru moment, o susținere solidă pentru actualul șef al Executivului.

Ședință decisivă în PNL

Reuniunea Biroului Politic Extins al PNL este considerată crucială pentru stabilirea direcției partidului în contextul crizei din coaliție. La finalul întâlnirii, conducerea liberală urmează să anunțe oficial deciziile privind viitorul guvernării, conform Adevărul.

Potrivit surselor politice, mesajul dominant în partid este unul de susținere pentru Ilie Bolojan, în ciuda presiunii venite din partea partenerilor de coaliție.

Sprijin intern pentru Bolojan

Liderii organizațiilor județene și-au exprimat, pe rând, sprijinul pentru premier, chiar și după votul covârșitor din PSD, unde 97,7% dintre membri au susținut retragerea încrederii politice.

Un semnal relevant a venit și din partea lui Hubert Thuma, considerat anterior un critic al premierului, care și-a schimbat poziția și a transmis un mesaj de susținere în cadrul ședinței:

„Vă susținem să fiți premier. Ați luat măsuri dificile și trebuie să rămâneți pentru a vedea rezultatele”, au precizat surse politice.

Bolojan acuză strategia PSD

În fața colegilor de partid, Ilie Bolojan a explicat motivele rupturii cu PSD, acuzând o strategie prin care social-democrații ar fi încercat să se delimiteze de măsurile guvernamentale, deși acestea au fost adoptate de comun acord.

Premierul a susținut că, în prima parte, coaliția a funcționat „acceptabil”, însă ulterior partenerii de guvernare și-ar fi construit un profil de opoziție, pe fondul scăderii în sondaje.

PSD, vot masiv pentru retragerea sprijinului

Decizia PSD de a retrage sprijinul politic pentru premier a fost luată luni, cu un scor de peste 97%.

„Mandatul pe care l-am primit din partea dv. este cât se poate de clar. Când 97,7% dintre colegi îţi spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de altceva. Am înţeles acest lucru şi eu şi Claudiu şi vicepreşedinţii şi toată conducerea partidului”, a declarat Sorin Grindeanu, după vot.