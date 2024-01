Anchetă la spitalul din Reghin. O bătrână s-a ales cu fracturi la ambele brațe în timpul internării

O bătrână a suferit fracturi la ambele brațe în condiții misterioase, în timpul internării la un spital din Reghin. Polițiștii din județul Mureș au demarat o anchetă în urma unei plângeri făcute de rudele femeii.

Bătrâna avea fracturi la ambele brațe

La data de 30 decembrie 2023, o femeie a sesizat Poliția municipiului Reghin cu privire la mama sa care ar fi suferit fracturi la ambele brațe în circumstanțe neclare în timpul internării. Conform plângerii, bătrâna a fost spitalizată la data de 21 decembrie 2023, iar ulterior, o radiografie a relevat fracturi la ambele brațe.

”Nu putea să miște degetele și nu putea să ridice mâna, am întrebat, toată lumea dădea din umeri că nu se știe. Avea prea multe vânătăi la brațe. Am insistat să se facă radiografie, i s-a făcut radiografia în 29, la care mi s-a confirmat că sunt fracturate ambele brațe. Întrebarea mea este unde și cine? Am adus-o cu brațele întregi”, a declarat fiica pacientei la un post TV.

În urma radiografiei s-a descoperit că femeia are fracturi și la ambii umeri, iar unul era chiar dislocat.

”Am vrea și noi să știm ce i s-a întâmplat și cine e de vină să răspundă. Am adus-o cu o răceală la care acum am ajuns la două fracturi foarte urâte care trebuie operate. Dintr-o răceală am ajuns la operație”, a povestit nepoata pacientei, potrivit

Poliția județeană Mureș a deschis un dosar de cercetare pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele evenimentului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.