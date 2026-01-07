B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Anchetă penală la un centru de minori. Gardieni acuzați că se distrau obligându-i pe copii să facă sex între ei

Anchetă penală la un centru de minori. Gardieni acuzați că se distrau obligându-i pe copii să facă sex între ei

Adrian Teampău
07 ian. 2026, 09:09
Anchetă penală la un centru de minori. Gardieni acuzați că se distrau obligându-i pe copii să facă sex între ei
Sursa Foto: Inquam Photos/Justinel Stavaru
Cuprins
  1. Anchetă penală la Centrul de minori Buziași
  2. Abuzuri la un centru de minori
  3. Anchetă penală lăsată în coadă de pește
  4. Alte acuzații de abuz sexual la Centrul Buziași

Anchetă penală la Centrul de minori din Buziași. Doi gardieni sunt acuzați că îi obligau pe copii să întrețină relații sexuale între ei. Cei care nu acceptau erau dezbrăcați și bătuți.

Anchetă penală la Centrul de minori Buziași

Doi gardieni din Centrul Educativ Buziaș sunt acuzați că se distrau punându-i pe copiii închiși aici să întrețină relații sexuale între ei în timp ce-i priveau. Cei care nu erau de acord și refuzau să satisacă cererile celor doi erau dezbrăcați și bătuți. Comportamentul deviant al celor doi polițiști de penitenciar a fost scos la iveală de o anchetă a procurorilor.

Investigațiile care au dezvăluit ceea ce se petrecea în acest centru au dus la alte verificări interne și audieri. Cosmin Dorobantu, președintele Federației Sindicatelor din ANP a declarat, pentru Gândul, că este cel mai grav incident din istoria recentă a sistemului penitenciar românesc.

„Am discutat despre acest subiect inclusiv cu ministrul Radu Marinescu și cu directorul general al ANP, Geo Bogdan Burcu, mai ales că, despre această situație s-a aflat cu întârziere și trebuie luate măsuri. Este un incident funest, de o gravitate excepțională, motiv pentru care rog organele de anchetă să aplice cât mai urgent măsurile legale”, a declarat Dorobanțu.

Deși cazul este foarte grav, iar un astfel de comportament este de netolerat, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut o reacție timidă. În loc să ia măsuri drastice, s-a limitat doar la a-i cere demisia directoarei centrului. Cu permisiunea oficialului guvernamental, aceasta a revenit pe postul pe care îl ocupa anterior, la Penitenciarul Iași.

Abuzuri la un centru de minori

Potrivit datelor din ancheta penală, mai mulți băieți, cu vârste cuprinse 15 și 17 ani, încarcerați la Centrul Educativ Buziaș, au povestit cum au fost abuzați de cei doi gardieni. Potrivit relatărilor, cei doi îi obligau să întrețină relații sexuale între ei, în vreme ce-i priveau. În cazul în care refuzau, polițiștii de penitenciar îi puneau să se dezbrace și îi băteau.

În acest context, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj au deschis o investigație penală pentru abuz sexual. Victimele sunt mai mulți adolescenți cu vîrste cuprinse între 15 și 17 ani.

În cadrul cercetărilor au fost ridicate imaginile surprinse de camerele de supraveghere și au fost audiate zeci de persoane. Potrivit informațiilor din dosarul penal, cei doi subofițeri escortau potențialele victime în birouri în care nu existau sisteme de supraveghere video.

Tinerii au relatat că, în spatele ușilor închise, erau obligați să întrețină relații sexuale între ei, în timp ce angajații centrului îi priveau. Aceștia au povestit că, erau „recompensați” cu chiștoace de țigări, pentru „spectacol”.

Anchetă penală lăsată în coadă de pește

Cei doi agenți de pază au repins acuzațiile formulate împotriva lor. La anchetă, ei au spus că îi duceau pe băieți în birouri pentru a-i pune să facă curățenie. În ciuda acuzațiilor deosebit de grave, anchetatorii susțin că nu au probe suficiente pentru a-i reține pe cei doi. Aceștia nu au fost nici măcar suspendați pe timpul cercetărilor.

Informațiile despre comportamentul pervers al celor doi au ajuns și la Ministerul Justiției. Astfel, la finalul lunii noiembrie, o echipă a Corpului de Control din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor a descins la centru. Echipa a audiat mai multe persoane și a făcut propriile investigații interne.

Chiar și așa, în ciuda acuzațiilor, singura „sancțiune” pe care au primit-o cei doi a fost transferul la un alt penitenciar. Informația a fost confirmată de surse din interiorul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP).

Nici ministrul Justiției, Radu Marinescu, nu pare să fi fost foarte impresionat de acest caz. În locul unor măsuri drastice, el s-a limitat doar la a-i cere demisia din funcție directoarei centrului, Georgeta Dumitrașcă. Aceasta s-a conformat, însă nu a fost lăsată pe dinafară. Ministrul i-a permis să revină pe funcția pe care a deținut-o înainte de a prelua conducerea centrului.

Alte acuzații de abuz sexual la Centrul Buziași

Situația de la Centrul Buziași, sub administrarea directoarei Georgeta Dumitrașcă, pare să fi scăpat de sub control. Într-un material postat pe site-ul Federaței Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, aceasta este acuzată că ar fi mușamalizat un alt caz de agresiune sexuală. De această dată, victimă ar fi fost o profesoară de sport, iar agresorii ar fi fost tinerii internați.

„O profesoară de sport a fost agresată și hărțuită sexual de către deținuții minori, iar Georgeta Dumitrașcă nu doar că nu a protejat victima, ci i-a interzis accesul în unitate. Profesoara a fost concediată. O femeie singură, cu doi copii, lăsată fără venituri, fără protecție și fără nicio explicație. Totul acoperit, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, până când victima a sesizat în scris ANP-ul. Caz mușamalizat!”, acuză sindicaliștii

