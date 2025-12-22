B1 Inregistrari!
Moțiunea împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, a căzut. George Simion, circ în Camera Deputaților (VIDEO)

Moțiunea împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, a căzut. George Simion, circ în Camera Deputaților (VIDEO)

Adrian A
22 dec. 2025, 16:45
Moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, nu a avut succes în Camera Deputaților. George Simion nu a reușit să dezbine coaliția de guvernare.

Ministrul Justiției a trecut de moțiunea AUR

Deși spera ca USR să voteze moțiunea, drept revansă după votul PSD, George Simion nu a avut câștig de cauză. Moțiunea a căzut cu 95 de voturi „pentru”, 153 „contra” și 3 abțineri.

„În decembrie 1989 românii s-au revoltat împotriva dictaturii și au plătit cu sânge eliberarea ţării de comunism, deschizând astfel drumul nostru către libertate, democraţie şi către statul de drept, a cărui componentă esentială este o justiție independentă, imparțială, obiectivă şi responsabilă, o justiţie care să nu reprezinte si  sa nu lasam sa devina un instrument opresiv, ci un garant al respectării drepturilor și libertăţilor fundamentale ale cetățenilor.

„În întreaga perioadă de până azi, ca ministru al justiției, nu am fost deloc lipsit de viziune, de strategie, indiferent, simplu observator sau manager ineficient cum mă numiți dumneavoastră. Datele concrete, faptele, rezultatele contrazic retorica politicianistă a moțiunii dumneavoastră.”, a declarat Radu Marinescu în Camera Deputaților.

George Simion a făcut circ în Parlament

George Simion nu s-a abținut nici de această dată și a făcut scandal de la tribuna Parlamentului.

„USR astăzi nu votează contra ministrului Justiției al PSD, ministrul Justiției al PSD și al USR. USR este la guvernare cu PSD, iar PSD este la guvernare cu USR. O să o repet, USR este la guvernare cu PSD, iar PSD este la guvernare cu USR, așa că domnul Grindeanu, care se plimba pe aici, să înceteze să facă baletul ăsta și să se decidă odată dacă este ori la putere, ori la opoziție.

Tot acest circ făcut în ultimele trei săptămâni de voi a fost de fapt un teatru ieftin pentru cine controlează justiția, care grupare mai coruptă controlează justiția, și se revine la culoarele din instanțe.

Fără ca cineva să se gândească că, pe lângă tema legitimă a prescripției și a felului în care scapă corupți, criminali, de asemenea, avem cetățenii care, la fel, se rătăcesc pe lângă instanțe, prin niște culoare, prin niște coridoare, sunt cetățenii care nu își găsesc dreptatea în instanțele din România. Pentru celeritate nu ați făcut nimic, pentru predictibilitate nu ați făcut nimic.”, a declarat Simion.

