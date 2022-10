Anchetatorii au decis că așa-zisul scandal sexual de la Opera din Iași nu constituie obiectul unui dosar penal

Conducerea Operei Naţionale Române din Iaşi a reacţionat după ce mai multe balerine din instituţie au depus .

Artistele s-au plâns de faptul că acesta intră, în mod repetat, în vestiarul femeilor după repetiţii.

Managerul Operei, Andrei Fermeşanu, a precizat pentru că oficiul juridic al instituţiei a finalizat analizarea plângerii depuse de către balerine în data de 26 septembrie.

Parchetul a trimis azi plângerile înapoi către operă întrucât, din plângerile respective nu reiese că s-ar fi comis fapte care să intre sub incidenţa Codului Penal.

După aproape o săptămână, plângerile au fost înaintate către Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, pentru a se stabili dacă faptele reclamate sunt sau nu de natură penală.

Un echipaj de la Secţia 3 a Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi s-a deplasat la sediul Operei, ieri, după ce poliţiştii s-au autosesizat în urma articolului apărut în publicaţia noastră.

Concluzia polițiștilor: scandalul de la Operă nu constituie obiectul unui dosar penal

După analizarea reclamațiilor, IPJ Iaşi a decis că nu este cazul deschiderii unui dosar penal, limitându-se doar la verificări.

„Cu privire la informaţiile apărute în spaţiul public, conducerea IPJ Iaşi a dispus efectuarea de verificări, în vederea stabilirii întregii situaţii de fapt şi luării măsurilor legale”, a declarat Anca Vîjiac, purtător de cuvânt al IPJ Iaşi citat de ziarul amintit.

Managerul instituției a precizat pentru „Ziarul de Iaşi”: „Ca să nu existe discuţii dacă am luat o atitudinea care să nu fie prea dură sau prea permisivă, am ajuns la concluzia, în funcţie de lucrurile descrise în plângerea respectivă, că ele exced un comportament profesional valid sau imparţial. Atunci, la sugestia biroului juridic, le-am trimis către parchet. Am vorbit şi dimineaţă cu poliţiştii”, a declarat Andrei Fermeşanu.

Conducerea Operei este imparțială și lasă autoritățile să stabilească natura conflictului

Acesta a adăugat pentru jurnaliștii locali că Vlad Mărculescu a fost înştiinţat de existenţa acestor sesizări, nu şi de conţinutul lor, conducerea Operei dorind să protejeze intimitatea celor implicaţi în conflictul profesional.

„S-ar putea să se nască alte conflicte. Nu vrem să favorizăm pe nimeni, s-ar putea să nu fie de competenţa instituţiei şi de aceea am solicitat unei instituţii abilitate să ne spună dacă se impune rezolvarea la nivel intern sau nu. Cred că exced atribuţiile noastre, din ce am văzut în plângeri, că este vorba de violenţă, hărţuire sexuală şi morală”, a subliniat Fermaşanu.

Parchetul nu va deschide dosar penal

„Noi am primit o adresă din partea Operei Naţionale Iaşi, la care erau ataşate mai multe plângeri ale unor angajate. Din descrierea faptelor însă nu rezulta săvârşirea niciunei fapte penale. Simplul fapt că un bărbat a intrat în vestiarul fetelor şi nu voia să iasă nu are neapărat o conotaţie penală. Urmează să comunicăm Operei că adresa primită nu a dus la înregistrarea unei lucrări penale”, a precizat Dragoş Bordianu, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătorie, citat de publicația locală.

Acuzațiile balerinelor:

Opt dintre balerine au semnat o plângere în care îl acuză pe Mărculescu de agresiune sexuală și au depus-o la managerul instituției, Andrei Fermeșanu, potrivit Ziarul de Iași.

„Intra în vestiar când era ușa închisă, fără să bată la ușă, i s-a spus de nu știu câte ori să nu mai intre și dacă nu a înțeles, au făcut și fetele o plângere. Ăsta este felul lui, îl știm de mic, de când lucrează aici, ne-am obișnuit cu el, dar acum a sărit calul: nu poți să intri într-un vestiar de fete când vrei tu.

Normal că i s-a atras atenția o dată, de două ori, dar dacă nu s-a înțeles de vorbă bună, unde să se plângă fetele dacă nu la conducere?”, a spus una dintre persoanele din zona de pregătire artistică de la Operă.

„Am primit plângerea respectivă și am trimis-o la Oficiul Juridic pentru un punct de vedere, pentru a vedea dacă este de competența noastră la nivel intern sau dacă trebuie să o trimitem la organele de cercetare penală”, a precizat Andrei Fermeșanu pentru Ziarul de Iași.

Vlad Mărculescu neagă declarațiile și acuză la rândul lui că el este cel hărțuit

Vlad Mărculescu a negat toate acuzațiile aduse de către balerine și a declarat că folosește de opt ani de zile toaleta din vestiarul respectiv, unde merge pentru a se spăla la chiuveta aflată la intrare dar că nu a intrat niciodată când ușa a fost închisă la vestiar.

„Mă bucur că putem vorbi despre asta, pentru că sunt abuzuri asupra mea încă de pe vremea doamnei Rancea. Aceleași persoane mă agresează pe mine, dar vă spun că nu am agresat pe nimeni, nici sexual, nici altfel.

Sunt afirmațiile unor persoane care vor să folosească această situație, să o transforme într-un atac personal. Aceste două-trei persoane care au dat curs la declarații și plângeri asupra mea au împins și altele să semneze plângeri”, a declarat Vlad Mărculescu.