ANPC a închis Taverna Racilor din Timișoara, la o zi după ce a anunțat nereguli la restaurantul din Capitală

Comisarii de la Protecția Consumatorului au închis și Taverna Racilor de la Timișoara, în urma unor nereguli grave. Mizerie și 300 de kilograme de pește și fructe de mare ținute în condiții improprii, asta au descoperit cei de la ANPC la restaurantul Taverna Racilor din Timișoara . Mai mult, localul nu avea nici autorizație de funcționare de la primărie.

”SC NEDSEA SRL – Restaurant Taverna Racilor.

Abateri: operatorul economic functioneaza autorizat ONRC si DSVSA pentru obiectul de activitate Restaurant, fara a avea autorizatie din partea Primariei Municipiului Timisoara, fiind prezentat un document inregistrat de solicitare obtinere acord pentru desfasurarea exercitiilor comerciale.

Materiile prime (peste, fructe de mare) 271 kg depistate in spatiile de depozitare, pastrare- spatii frigorifice si congelator lipsite de elemente de identificare-caracterizare, unele in afara datei limita de consum respectiv 13.09.2023, 15.09.2023. Parte din acestea erau pastrate la decongelat in cutii din plastic cu capac, in lichid scurs rezultat din decongelare. Pentru mijlocul de transport al materiei prime s-a prezentat Autorizatia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor in conditiile de temperatura de refrigerare(toate produsele fiind congelate).

Nu se respecta vecinatatile in spatiile de depozitare, ouale nu erau curatate si dezinfectare corespunzator, prezentand urme biologice. Intreg spatiul de preparare, servire si depozitare era igienizat necorespunzator(insalubru). Tavanul depozitului prezenta infiltratii de umezeala si portiuni lipsa.

Nu se respecta conditiile de pastrare-depozitare recomandate de producator. Au fost identificate preparate cu modificari organoleptice si impuritati in continut”, a transmis Mihai Alin Gubandru, comisar sef adjunct CJPC Timis.

ANPC a decis să închidă restaurantul Taverna Racilor din Herăstrău pentru o perioadă de la 6 luni la un an, după ce au fost descoperite sute de kilograme de mâncare stricată și bucătăria a fost găsită plină de rugină.

Imaginile publicate de ANPC mâncare putredă și instrumente de bucătărie mâncate de rugină în această unitate de alimentație publică. Mai mult decât atât, restaurantul nu deținea autorizație de funcționare din partea primăriei, relatează .

Protecția Consumatorului a închis Taverna Racilor din Herăstrău

În perioada 1 iunie – 15 septembrie, echipa Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea (CRPCR) București-Ilfov a efectuat șase controale la Taverna Racilor din Herăstrău. La fiecare control, inspectorii ANPC au găsit nereguli și au aplicat amenzi.

Cu toate acestea, situația nu s-a îmbunătățit, iar la ultimul control din 15 septembrie, autoritățile au luat măsura închiderii temporare a restaurantului din cauza abaterilor repetate.

Pe lângă mâncarea stricată, inspectorii ANPC au constatat multiple alte abateri, cum ar fi folosirea de materii prime fără etichete, prezența insectelor vii în unitate, schimbarea stării termice a produselor, condiții improprii în spațiul de lucru și nerespectarea temperaturii de păstrare a produselor alimentare. De asemenea, restaurantul nu avea autorizație de funcționare din partea primăriei și utiliza o mașină de transport neautorizată pentru depozitarea materiilor prime. Autoritățile au transmis aceste informații către Primăria Sectorului 1, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și Direcția de Sănătate Publică pentru investigații suplimentare.