B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Victor Rebengiuc și-a anunțat retragerea, după 70 de ani de carieră: „Vârsta nu mă mai ajută, nu mă mai suportă”

Victor Rebengiuc și-a anunțat retragerea, după 70 de ani de carieră: „Vârsta nu mă mai ajută, nu mă mai suportă”

B1.ro
15 sept. 2025, 17:58
Victor Rebengiuc și-a anunțat retragerea, după 70 de ani de carieră: „Vârsta nu mă mai ajută, nu mă mai suportă”
Foto: Facebook/Victor Rebengiuc
Cuprins
  1. Cât timp s-a jucat piesa „Tatăl”
  2. De ce a decis Victor Rebengiuc să încheie cariera de actor
  3. Viața și cariera lui Victor Rebengiuc

Victor Rebenciuc a pus capăt unui capitol important din viața sa: cariera artistică. Actorul a anunțat printr-o postare pe rețelele de socializare că nu va mai interpreta rolul lui André, din celebrul spectacol „Tatăl”, iar ulterior, în cadrul unui interviu, a vorbit despre decizia de a se retrage definitiv din lumea teatrului.  

 

 

Cât timp s-a jucat piesa „Tatăl”

Celebra piesă de teatru „Tatăl”, cu Victor Rebengiuc interpretând rolul lui André, a fost jucată vreme de aproape 3 ani pe scena Teatrului „Bulandra” din București.

Anunțul, făcut de marele actor pe pagina sa de Facebook, printr-un mesaj scurt, „Adio, André”, a fost preluat de Teatrul „Bulandra”, care a consemnat faptul că respectă decizia lui Victor Rebengiuc de a pune capăt reprezentațiilor piesei de teatru.

Aceștia au încheiat postarea cu un mesaj de mulțumire pentru marele artist, care prin talentul și calitățile sale umane, a revoluționat nu doar lumea teatrului, ci întreaga cultură românească.

„Cu aceeași demnitate și eleganță cu care a jucat, vreme de peste 70 de ani, pe scenele Bulandra, maestrul Victor Rebengiuc a ales, la aproape trei ani de la premieră, să se despartă de personajul André, din spectacolul «Tatăl».

Teatrul Bulandra onorează, cu profund respect, dorința domnului Rebengiuc de a pune capăt drumului acestui spectacol care a făcut săli pline de la prima reprezentație până la cea din urmă, oferindu-ne încă o lecție de noblețe, în teatru și în viață, precum și de respect pentru publicul său.

Model pentru generații întregi, Victor Rebengiuc continuă să ne inspire cu arta și umanitatea sa, cu sensibilitatea, umorul, înțelepciunea, conștiința sa lucidă și onestitatea. Față de sine și față de lume.

Vă mulțumim domnule Victor Rebengiuc pentru tot ce ne-ați oferit, vă mulțumim că (ne) sunteți, iar întâlnirea cu personajul André, în «Tatăl» va rămâne o amintire prețioasă, un reper de lumină și adevăr, purtat în inimile celor care l-au trăit”, a fost mesajul transmis de Teatrul „Bulandra”, pe pagina sa oficială de Facebook.

De ce a decis Victor Rebengiuc să încheie cariera de actor

În vârstă de 92 de ani, Victor Rebengiuc a luat hotărârea de a se retrage din lumea teatrului, după o carieră de 70 de ani. Anunțul a fost făcut pe 15 septembrie, asta după ce, la finalul săptămânii trecute, făcea o postare pe pagina sa de Facebook prin care le comunica fanilor faptul că a decis să nu mai joace rolul lui André, în celebra piesă de teatru „Tatăl”. Acesta a fost ultimul personaj interpretat de marele actor, în perioada 2022-2025, la Teatrul „Bulandra”, din București.

În cadrul unui interviu, Victor Rebengiuc a spus și de ce a luat decizia de a se retrage din lumea teatrului. Potrivit acestuia, vârsta înaintată a început să îi pună piedici, motiv pentru care a decis că este mai bine să se oprească.

„M-am retras din cariera mea de teatru. Nu mai joc. Am îmbătrânit, am 70 de ani de când fac meseria asta. Îmi ajunge. Nu mai pot. Vârsta nu mă mai ajută, nu mă mai suportă”, a spus Victor Rebengiuc pentru Libertatea.

Viața și cariera lui Victor Rebengiuc

Victor Rebengiuc s-a născut pe 10 februarie 1933, la Bucureşti. Deși a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, debutul actoricesc a avut loc pe scena Teatrului Naţional din Craiova, unde a jucat în perioada 1956-1957.

În 1957 a jucat pentru prima dată pe o scenă din București, la Teatrul Lucia Sturdza Bulandra, în rolurile Pierre din „Nebuna din Chaillot” şi Jimmy din „Omul care aduce ploaia”.

De-a lungul anilor săi de carieră, nu s-a făcut remarcat doar pe scena teatrelor, ci și în fața camerelor de filmare. A jucat în peste 50 de filme, printre care și în „Pădurea spânzuraţilor”, film premiat la Cannes în 1965. A colaborat cu numeroși regizori renumiți, atât ca actor de teatru (Liviu Ciulei, Dinu Negreanu, Silviu Purcărete, Alexandru Dabija, Andrei Şerban), cât și ca actor de filme (Liviu Ciulei, Lucian Pintilie, Stere Gulea, Dan Piţa și Cristi Puiu).

Cariera sa de actor a fost încununată de succes, astfel că în 1967, Victor Rebengiuc a primit Ordinul Meritul Cultural clasa a IV-a „pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice”. De asemenea, a obţinut și mai multe premii UNITER, ultimul fiind în 2003 pentru întreaga activitate.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Virusul West Nile face ravagii în România! Numărul de cazuri a Explodat / Recomandările specialiștilor
Eveniment
Virusul West Nile face ravagii în România! Numărul de cazuri a Explodat / Recomandările specialiștilor
Rostește această rugăciune zilnic și vei avea succes la fiecare pas
Eveniment
Rostește această rugăciune zilnic și vei avea succes la fiecare pas
Întrebarea aparent inocentă care limitează dezvoltarea copiilor
Eveniment
Întrebarea aparent inocentă care limitează dezvoltarea copiilor
Avertismentul unui român care a fost în vacanță, în Grecia. Internauții au reacționat imediat: „Tu vorbești serios?”
Eveniment
Avertismentul unui român care a fost în vacanță, în Grecia. Internauții au reacționat imediat: „Tu vorbești serios?”
Newsweek: Primarul care conduce proteste anti-Bolojan, 11.000€ pentru Ziua comunei. Jean de la Craiova invitat
Eveniment
Newsweek: Primarul care conduce proteste anti-Bolojan, 11.000€ pentru Ziua comunei. Jean de la Craiova invitat
Secretele bulionului perfect: trucuri simple pentru un gust autentic
Eveniment
Secretele bulionului perfect: trucuri simple pentru un gust autentic
Lovitură grea pentru pensionari. Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor și cine pierde câte 600 de lei pe lună
Eveniment
Lovitură grea pentru pensionari. Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor și cine pierde câte 600 de lei pe lună
Portofelul tău poate atrage bogăția! Află ce trebuie să pui în el
Eveniment
Portofelul tău poate atrage bogăția! Află ce trebuie să pui în el
O tânără care consuma matcha latte săptămânal a ajuns la spital. Când devine această băutură periculoasă
Eveniment
O tânără care consuma matcha latte săptămânal a ajuns la spital. Când devine această băutură periculoasă
Câștig senzațional la NetBet Casino: peste 2 milioane de lei la Jackpot Cards Amusnet
Eveniment
Câștig senzațional la NetBet Casino: peste 2 milioane de lei la Jackpot Cards Amusnet
Ultima oră
19:32 - Un tânăr fără adăpost i-a cerut mâncare unui străin. Însă, bărbatul i-a adresat o întrebare care i-a schimbat viața pentru totdeauna
19:30 - O româncă şi iubitul ei englez au fost surprinși în timp ce se scăldau în apele canalelor din Veneția. Amenda uriașă pe care au primit-o
19:09 - Senatul a decis. Moțiunea simplă împotriva ministrului Educației a fost respinsă
18:50 - Traian Băsescu, după scrisoarea lui Trump adresată țărilor din NATO: „Trump își face doar jocul să se scuze de ce e atât de binevoitor față de Putin” (VIDEO)
18:48 - Virusul West Nile face ravagii în România! Numărul de cazuri a Explodat / Recomandările specialiștilor
18:27 - Rostește această rugăciune zilnic și vei avea succes la fiecare pas
18:18 - Polițiștii ar putea să citească mesajele trimise pe WhatsApp. Propunere radicală la nivelul UE
17:59 - Traian Băsescu: “Eu dărâmam și îl lăsam pe dl ambasador să se căineze că i-am dărâmat o dronă, că a intrat abuziv în spațiul aerian al României. Este o decizie politică, care arată capacitatea țării de a nu fi umilită” (VIDEO)
17:48 - Traian Băsescu, avertisment privind alegerile din Republica Moldova: „Un guvern pro-rus înseamnă ostilitate față de România”
17:47 - Actorul Ștefan Floroaica, dezvăluiri neașteptate: viața ascunsă din spatele succesului