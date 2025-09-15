Victor Rebenciuc a pus capăt unui capitol important din viața sa: cariera artistică. Actorul a anunțat printr-o postare pe rețelele de socializare că nu va mai interpreta rolul lui André, din celebrul spectacol „Tatăl”, iar ulterior, în cadrul unui interviu, a vorbit despre decizia de a se retrage definitiv din lumea teatrului.

Cât timp s-a jucat piesa „Tatăl”

Celebra piesă de teatru „Tatăl”, cu Victor Rebengiuc interpretând rolul lui André, a fost jucată vreme de aproape 3 ani pe scena Teatrului „Bulandra” din București.

Anunțul, făcut de marele actor pe pagina sa de Facebook, printr-un mesaj scurt, „Adio, André”, a fost preluat de Teatrul „Bulandra”, care a consemnat faptul că respectă decizia lui Victor Rebengiuc de a pune capăt reprezentațiilor piesei de teatru.

Aceștia au încheiat postarea cu un mesaj de mulțumire pentru marele artist, care prin talentul și calitățile sale umane, a revoluționat nu doar lumea teatrului, ci întreaga cultură românească.

„Cu aceeași demnitate și eleganță cu care a jucat, vreme de peste 70 de ani, pe scenele Bulandra, maestrul Victor Rebengiuc a ales, la aproape trei ani de la premieră, să se despartă de personajul André, din spectacolul «Tatăl».

Teatrul Bulandra onorează, cu profund respect, dorința domnului Rebengiuc de a pune capăt drumului acestui spectacol care a făcut săli pline de la prima reprezentație până la cea din urmă, oferindu-ne încă o lecție de noblețe, în teatru și în viață, precum și de respect pentru publicul său.

Model pentru generații întregi, Victor Rebengiuc continuă să ne inspire cu arta și umanitatea sa, cu sensibilitatea, umorul, înțelepciunea, conștiința sa lucidă și onestitatea. Față de sine și față de lume.

Vă mulțumim domnule Victor Rebengiuc pentru tot ce ne-ați oferit, vă mulțumim că (ne) sunteți, iar întâlnirea cu personajul André, în «Tatăl» va rămâne o amintire prețioasă, un reper de lumină și adevăr, purtat în inimile celor care l-au trăit”, a fost mesajul transmis de Teatrul „Bulandra”, pe pagina sa oficială de Facebook.

De ce a decis Victor Rebengiuc să încheie cariera de actor

În vârstă de 92 de ani, Victor Rebengiuc a luat hotărârea de a se retrage din lumea teatrului, după o carieră de 70 de ani. Anunțul a fost făcut pe 15 septembrie, asta după ce, la finalul săptămânii trecute, făcea o postare pe pagina sa de Facebook prin care le comunica fanilor faptul că a decis să nu mai joace rolul lui André, în celebra piesă de teatru „Tatăl”. Acesta a fost ultimul personaj interpretat de marele actor, în perioada 2022-2025, la Teatrul „Bulandra”, din București.

În cadrul unui interviu, Victor Rebengiuc a spus și de ce a luat decizia de a se retrage din lumea teatrului. Potrivit acestuia, vârsta înaintată a început să îi pună piedici, motiv pentru care a decis că este mai bine să se oprească.

„M-am retras din cariera mea de teatru. Nu mai joc. Am îmbătrânit, am 70 de ani de când fac meseria asta. Îmi ajunge. Nu mai pot. Vârsta nu mă mai ajută, nu mă mai suportă”, a spus Victor Rebengiuc pentru .

Viața și cariera lui Victor Rebengiuc

Victor Rebengiuc s-a născut pe 10 februarie 1933, la . Deși a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, debutul actoricesc a avut loc pe scena Teatrului Naţional din , unde a jucat în perioada 1956-1957.

În 1957 a jucat pentru prima dată pe o scenă din București, la Teatrul Lucia Sturdza Bulandra, în rolurile Pierre din „Nebuna din Chaillot” şi Jimmy din „Omul care aduce ploaia”.

De-a lungul anilor săi de carieră, nu s-a făcut remarcat doar pe scena teatrelor, ci și în fața camerelor de filmare. A jucat în peste 50 de filme, printre care și în „Pădurea spânzuraţilor”, film premiat la Cannes în 1965. A colaborat cu numeroși regizori renumiți, atât ca actor de teatru (Liviu Ciulei, Dinu Negreanu, Silviu Purcărete, Alexandru Dabija, Andrei Şerban), cât și ca actor de filme (Liviu Ciulei, Lucian Pintilie, Stere Gulea, Dan Piţa și Cristi Puiu).

Cariera sa de actor a fost încununată de succes, astfel că în 1967, Victor Rebengiuc a primit Ordinul Meritul Cultural clasa a IV-a „pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice”. De asemenea, a obţinut și mai multe premii UNITER, ultimul fiind în 2003 pentru întreaga activitate.