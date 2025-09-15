Călătorie cu scandal de la Tel Aviv la București, într-un avion civil ai cărui pasageri s-au luat la harță în timpul zborului. Poliția de frontieră a intervenit la aterizare și i-a reținut pe scandalagii.

O cursă aeriană care urma să aducă pasagerii de la Tel Aviv, , la București, în România, s-a încheiat cu probleme pentru mai mulți călători. Autoritățile aeroportuare de la Otopeni i-a reținut pe cei veniți în călătorie, după ce au fost implicați într-un scandal, în timpul zborului. Incidentul violente a fost declanșat de dorința unor de a se ruga în timpul cursei.

O cursă aeriană care a decolat de la Tel Aviv și a avut ca destinație Aeroportul Henri Coandă din București a fost scena unor dispute între pasageri. Mai multe zeci de călători s-au certat în timpul călătoriei din motive legate de . La aterizare, scandalagii au fost așteptați de poliția de frontieră care i-a reținut pentru declarații și sancțiuni.

Autoritățile au precizat că în acest caz a fost deschisă o anchetă penală, însă disputele nu s-au soldat cu victime și nici nu a fost nevoie de intervenție a cadrelor medicale pentru acordarea primului ajutor, fără victime sau intervenții medicale.

Potrivit unor surse citate de Antena3, originea incidentului a fost legat de divergențele religioase. Scandalul a izbucnit în momentul în care pasageri de diferite confesiuni s-au luat la harță.

Religia motiv de scandal în avion

Potrivit sursei citate, mai mulți pasageri s-au luat la ceartă și a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine după aterizare. Momentan este cunoscut cu exactitate care au fost persoanele de la care a izbucnit conflictul. Acest lucru va fi stabilit la finalul cercetărilor. Se știe, însă, că ar fi vorba despre cetățeni israelieni de confesiuni diferite.

În călătorie, în timpul zborului, unii dintre ei au început să se roage, iar acest lucru i-a iritat pe ceilalți. Astfel, între cele două grupuri a izbucnit cearta care nu a putut fi oprită până la aterizarea cursei, la București.

În conflict au fost implicate aproximativ 30 de persoane, iar la aterizare, de teamă ca lucrurile să nu escaladeze și să ducă la violențe fizice, unul dintre călători a anunțat poliția de frontieră.

Poliția a deschis o anchetă după călătorie

Poliția a deschis o anchetă penală în acest caz. În timpul cercetării, polițiștii de frontieră au identificat șapte persoane implicate în scandal. Aceste persoane au fost sancționate cu amenzi și vor fi chemate de , pentru audieri.

Scandal într-o cursă aviatică de Bruxelles

Un incident similar a avut loc la începutul lunii septembrie, într-o cursă aviatică între Bruxelles și București. La începutul acestei luni, pasagerii unui zbor care lega capitala Uniunii Europene de cea a României, au asistat la un scandal. Un bărbat în vârstă de 41 de ani, băut, a devenit agresiv față de membrii echipajului şi de ceilalţi pasageri.

Incidentul s-a petrecut într-o aeronavă care a călătorit de la Bruxelles la București și care a aterizat pe aeroportul „Henri Coandă”. La aterizare pe aeroportul din București, ca urmare a atitudinii sale, individul a fost pus în cătușe. Totodată, pentru incidentele provocate în timpul zborului, el a fost amendat cu 4.000 de lei.

Poliţiştii de frontieră din cadrul Aeroportului Internaţional „Henri Coandă”, împreună cu poliţişti de la transporturi şi jandarmi au urcat la bordul aeronavei pentru reținerea individului, după cum a transmis Poliția de Frontieră.

„Având în vedere riscul generat pentru siguranţa zborului şi pasagerilor, bărbatul a fost încătuşat şi condus în spaţiile Poliţiei de Frontieră pentru luarea măsurilor legale. Acesta a fost sancţionat contravenţional, în conformitate cu art. 126 lit. x) din Legea nr. 21/2020 privind Codul Aerian, cu amendă în cuantum de 4.000 de lei, iar în jurul orei 13:15 a fost predat colegilor din cadrul Poliţiei Transporturi Aeriene pentru a fi escortat în zona publică”, a transmis Poliţia de Frontieră.