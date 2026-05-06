O insulă privată din Scoția, scoasă la vânzare cu milioane de euro. Este casa unui animal rar și spectaculos

Selen Osmanoglu
06 mai 2026, 12:07
Sursa foto: Captură ecran Youtube
Cuprins
  1. Insulă de vis scoasă la vânzare
  2. „Insula cangurilor pitici”
  3. Un loc cu potențial turistic de lux
  4. Natură spectaculoasă și specii protejate
  5. Planuri de dezvoltare și controverse

O insulă izolată din inima Scoției a fost scoasă la vânzare pentru o sumă impresionantă, atrăgând atenția prin peisajele spectaculoase, dar și printr-un detaliu neobișnuit: este căminul unei colonii de canguri pitici.

Insulă de vis scoasă la vânzare

Insula Inchconnachan, situată în Loch Lomond, a fost listată pe piață pentru aproximativ 3,5 milioane de euro, scrie Click.

Proprietatea este vândută prin agenția imobiliară Sotheby’s și poate fi achiziționată în două variante: fie ca teren cu autorizație de construire, fie ca proiect complet de dezvoltare turistică.

„Insula cangurilor pitici”

Unul dintre cele mai neobișnuite aspecte ale insulei este prezența unor animale rare: cangurii pitici (wallaby), care trăiesc aici în libertate.

Datorită acestora, insula mai este cunoscută și sub numele de „Wallaby Island”, fiind una dintre puținele locuri din Europa unde acești marsupiali pot fi întâlniți în sălbăticie.

Un loc cu potențial turistic de lux

Potrivit informațiilor, prețul insulei variază în funcție de proiect:

  • aproximativ 3 milioane de lire sterline pentru achiziția terenului cu autorizație de construire
  • până la 10 milioane de lire sterline pentru un proiect complet de resort de lux

Diferența de preț reflectă investițiile necesare pentru dezvoltarea unei destinații turistice exclusiviste, cu facilități moderne.

Natură spectaculoasă și specii protejate

Pe lângă cangurii pitici, insula găzduiește și alte specii rare, precum acvilele de mare și pescărușii pescari.

De pe insulă, vizitatorii (sau viitorii proprietari) pot admira panorama impresionantă a muntelui Ben Lomond, unul dintre cei mai înalți munți din Regatul Unit.

Planuri de dezvoltare și controverse

În trecut, insula a fost cumpărată de prezentatoarea TV și radio Kirsty Young și de soțul său, Nick Jones, fondatorul lanțului de cluburi private Soho House.

Cei doi au obținut aprobări pentru construirea unei reședințe private de vacanță, deși unele organizații de mediu au contestat proiectul. Autoritățile au dat însă asigurări că fauna locală nu va fi afectată.

Insula Inchconnachan rămâne una dintre cele mai interesante proprietăți scoase la vânzare în Europa, combinând peisaje spectaculoase, biodiversitate rară și potențial turistic de lux, într-un loc cu totul aparte.

