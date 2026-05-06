România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește povara reală a prețului energiei electrice, atunci când costurile sunt raportate la puterea de cumpărare. Deși nominal prețurile par mai mici decât în Vest, în realitate ele apasă mai puternic pe bugetele românilor, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă ( ).

România, „sub media UE” doar pe hârtie

Potrivit analizei, România apare în statisticile europene cu un preț nominal al energiei electrice cu aproximativ 21% sub media UE. Însă imaginea se schimbă radical atunci când este luată în calcul puterea de cumpărare (PPP), scrie Agerpres.

„România are prețul final al energiei electrice nominale cu 21% sub media UE, dar în realitate este cu 15% peste în PPP”, a explicat Dumitru Chisăliță, președintele AEI.

Cu alte cuvinte, deși factura pare mai mică în euro, ea este mai grea pentru consumatori în raport cu veniturile din țară.

România, printre cele mai afectate state din UE

Analiza arată că România ajunge pe locuri fruntașe în UE atunci când prețurile sunt raportate la nivelul de trai.

La energia electrică „marfă” (fără taxe și tarife), România se situează pe locul 2 în UE, fiind depășită doar de Bulgaria.

În comparație cu state precum Germania sau Olanda, diferențele nominale par favorabile României. Însă raportat la puterea de cumpărare, costurile pot fi chiar cu până la 84% mai mari.

De ce este energia mai „greu de suportat” în România

Specialiștii explică situația prin mai mulți factori structurali:

consum mai mic pe cap de locuitor

infrastructură extinsă și costisitoare

densitate redusă a consumatorilor în multe zone

pierderi și eficiență scăzută în rețele

„Distribuția este o infrastructură cu costuri fixe mari. În România, volumul distribuit per client este mic”, a explicat Chisăliță.

Rețea mai puțin eficientă decât în Vest

În analiza AEI se arată că rețelele din România funcționează mai puțin eficient decât în economiile vestice, unde consumul este mai mare și infrastructura mai bine încărcată.

Acest lucru duce la un cost mai ridicat pe fiecare kilowatt-oră distribuit.

De asemenea, România are o rețea extinsă în zone rurale, unde există puțini consumatori, ceea ce crește costurile de întreținere.

Transportul energiei, cel mai mare „dezavantaj” raportat la venituri

Un alt element important este tariful de transport al energiei, unde România ocupă locul 1 în UE raportat la puterea de cumpărare, potrivit analizei.

Rețeaua de transport acoperă distanțe mari și zone geografice variate, ceea ce generează costuri fixe ridicate.

„Transportul este dominat de costuri fixe. Dacă volumul de tranzit nu este foarte mare, costul unitar crește”, se arată în raport.

Ce soluții sunt propuse

Analiza AEI sugerează mai multe direcții pentru reducerea costurilor: