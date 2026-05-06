B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » România, pe primul loc în UE la povara reală a prețului energiei electrice. AEI: facturile apasă mai greu decât în Vest

România, pe primul loc în UE la povara reală a prețului energiei electrice. AEI: facturile apasă mai greu decât în Vest

Selen Osmanoglu
06 mai 2026, 11:35
România, pe primul loc în UE la povara reală a prețului energiei electrice. AEI: facturile apasă mai greu decât în Vest
High voltage post or High voltage tower
Cuprins
  1. România, „sub media UE” doar pe hârtie
  2. România, printre cele mai afectate state din UE
  3. De ce este energia mai „greu de suportat” în România
  4. Rețea mai puțin eficientă decât în Vest
  5. Transportul energiei, cel mai mare „dezavantaj” raportat la venituri
  6. Ce soluții sunt propuse

România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește povara reală a prețului energiei electrice, atunci când costurile sunt raportate la puterea de cumpărare. Deși nominal prețurile par mai mici decât în Vest, în realitate ele apasă mai puternic pe bugetele românilor, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă (AEI).

România, „sub media UE” doar pe hârtie

Potrivit analizei, România apare în statisticile europene cu un preț nominal al energiei electrice cu aproximativ 21% sub media UE. Însă imaginea se schimbă radical atunci când este luată în calcul puterea de cumpărare (PPP), scrie Agerpres.

„România are prețul final al energiei electrice nominale cu 21% sub media UE, dar în realitate este cu 15% peste în PPP”, a explicat Dumitru Chisăliță, președintele AEI.

Cu alte cuvinte, deși factura pare mai mică în euro, ea este mai grea pentru consumatori în raport cu veniturile din țară.

România, printre cele mai afectate state din UE

Analiza arată că România ajunge pe locuri fruntașe în UE atunci când prețurile sunt raportate la nivelul de trai.

La energia electrică „marfă” (fără taxe și tarife), România se situează pe locul 2 în UE, fiind depășită doar de Bulgaria.

În comparație cu state precum Germania sau Olanda, diferențele nominale par favorabile României. Însă raportat la puterea de cumpărare, costurile pot fi chiar cu până la 84% mai mari.

De ce este energia mai „greu de suportat” în România

Specialiștii explică situația prin mai mulți factori structurali:

  • consum mai mic pe cap de locuitor
  • infrastructură extinsă și costisitoare
  • densitate redusă a consumatorilor în multe zone
  • pierderi și eficiență scăzută în rețele

„Distribuția este o infrastructură cu costuri fixe mari. În România, volumul distribuit per client este mic”, a explicat Chisăliță.

Rețea mai puțin eficientă decât în Vest

În analiza AEI se arată că rețelele din România funcționează mai puțin eficient decât în economiile vestice, unde consumul este mai mare și infrastructura mai bine încărcată.

Acest lucru duce la un cost mai ridicat pe fiecare kilowatt-oră distribuit.

De asemenea, România are o rețea extinsă în zone rurale, unde există puțini consumatori, ceea ce crește costurile de întreținere.

Transportul energiei, cel mai mare „dezavantaj” raportat la venituri

Un alt element important este tariful de transport al energiei, unde România ocupă locul 1 în UE raportat la puterea de cumpărare, potrivit analizei.

Rețeaua de transport acoperă distanțe mari și zone geografice variate, ceea ce generează costuri fixe ridicate.

„Transportul este dominat de costuri fixe. Dacă volumul de tranzit nu este foarte mare, costul unitar crește”, se arată în raport.

Ce soluții sunt propuse

Analiza AEI sugerează mai multe direcții pentru reducerea costurilor:

  • creșterea consumului și a utilizării rețelei
  • electrificare (pompe de căldură, mașini electrice)
  • investiții în infrastructură și digitalizare
  • reducerea pierderilor din rețea
  • politici fiscale pentru scăderea taxelor
Tags:
Citește și...
O companie aeriană care voia să revoluționeze aviația s-a prăbușit. Zborurile, anulate după intrarea în lichidare
Eveniment
O companie aeriană care voia să revoluționeze aviația s-a prăbușit. Zborurile, anulate după intrarea în lichidare
Ciudad de Mexico se scufundă alarmant: până la 35 cm pe an. Un nou satelit confirmă amploarea fenomenului
Eveniment
Ciudad de Mexico se scufundă alarmant: până la 35 cm pe an. Un nou satelit confirmă amploarea fenomenului
Uiți numele oamenilor imediat după ce îi cunoști? Ce spune acest obicei despre tine
Eveniment
Uiți numele oamenilor imediat după ce îi cunoști? Ce spune acest obicei despre tine
O insulă privată din Scoția, scoasă la vânzare cu milioane de euro. Este casa unui animal rar și spectaculos
Eveniment
O insulă privată din Scoția, scoasă la vânzare cu milioane de euro. Este casa unui animal rar și spectaculos
Șpagă pentru locuri de veci. Acuzașii de corupție la administrația cimiterelor din Botoșani
Eveniment
Șpagă pentru locuri de veci. Acuzașii de corupție la administrația cimiterelor din Botoșani
Bulgaria, mai scumpă pentru turiștii români. Prețurile au explodat pe litoral după trecerea la euro
Eveniment
Bulgaria, mai scumpă pentru turiștii români. Prețurile au explodat pe litoral după trecerea la euro
Ce poți mânca în loc de carne roșie. 4 alternative recomandate de nutriționiști pentru o dietă mai sănătoasă
Eveniment
Ce poți mânca în loc de carne roșie. 4 alternative recomandate de nutriționiști pentru o dietă mai sănătoasă
Atac armat într-o școală din Rio Branco. Un adolescent de 13 ani a ucis două persoane
Eveniment
Atac armat într-o școală din Rio Branco. Un adolescent de 13 ani a ucis două persoane
George Clooney împlinește 65 de ani. Rolurile care l-au făcut celebru în întreaga lume
Eveniment
George Clooney împlinește 65 de ani. Rolurile care l-au făcut celebru în întreaga lume
Moșii de Vară 2026: când pică și ce trebuie să faci pentru sufletele celor adormiți. Tradiții și obiceiuri respectate de români
Eveniment
Moșii de Vară 2026: când pică și ce trebuie să faci pentru sufletele celor adormiți. Tradiții și obiceiuri respectate de români
Ultima oră
14:13 - Cine ar putea conduce noul Guvern. Varianta propusă de PSD. Alfred Simonis: “Avem un nume”
14:08 - PNL a ajuns în pragul scindării. Ce implică cu adevărat trecerea în opoziție
14:00 - O companie aeriană care voia să revoluționeze aviația s-a prăbușit. Zborurile, anulate după intrarea în lichidare
13:51 - Euro explodează după căderea Guvernului Bolojan. Nou maxim istoric pe piața valutară. Semnal de alarmă pentru economie
13:45 - Deciziile luate de PSD după ce Guvernul Bolojan a picat. Claudiu Manda: „Avem pe masă două opțiuni” (VIDEO)
13:31 - Ciudad de Mexico se scufundă alarmant: până la 35 cm pe an. Un nou satelit confirmă amploarea fenomenului
13:20 - AUR ajunge la guvernare? Anunțul lui Kelemen Hunor. Ce spune despre alegeri anticipate
13:09 - Cum s-a îmbogățit Petrișor Peiu cu 30.000 de euro în ziua moțiunii de cenzură. Lovitură pe bursă dată de numărul 2 din AUR
12:58 - Kelemen Hunor pune presiune pe PNL. Liderul UDMR cere refacerea coaliției de guvernare
12:49 - Consultări decisive la Cotroceni pentru noul guvern. Nicușor Dan a început negocierile informale pentru formarea unei noi majorități