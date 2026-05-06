Uiți numele oamenilor imediat după ce îi cunoști? Ce spune acest obicei despre tine

Selen Osmanoglu
06 mai 2026, 12:45
Cuprins
  1. De ce uităm numele, dar reținem persoanele
  2. Memoria vizuală, mai puternică decât cea verbală
  3. Empatie și inteligență emoțională ridicată
  4. Mai puțin atașament față de convențiile sociale

Ai uitat vreodată numele unei persoane la câteva secunde după ce ți-a fost prezentată? Deși pare o situație stânjenitoare, psihologii spun că acest obicei nu ține neapărat de o memorie slabă, ci poate dezvălui trăsături surprinzătoare despre felul în care relaționezi cu ceilalți.

De ce uităm numele, dar reținem persoanele

Uitarea rapidă a numelui nu este, în multe cazuri, un semn de deficit cognitiv. Dimpotrivă, specialiștii explică faptul că atenția este direcționată către alte elemente ale interacțiunii: conversația, expresiile faciale sau tonul vocii, scrie Click.

Creierul prioritizează informațiile relevante pentru conexiune, nu pe cele formale.

Această tendință indică, paradoxal, o bună capacitate de comunicare. Persoanele care uită numele sunt, de regulă, implicate activ în dialog și interesate de relația autentică, nu doar de schimbul de informații.

Cu alte cuvinte, sunt mai preocupate de „cine este” omul din fața lor decât de „cum se numește”.

Memoria vizuală, mai puternică decât cea verbală

Un alt aspect important este legat de recunoașterea fețelor. Studiile arată că mulți dintre cei care uită nume au o memorie vizuală foarte bine dezvoltată.

Această abilitate are rădăcini evolutive: identificarea fețelor era esențială pentru supraviețuire, cu mult înainte ca numele să devină relevante social.

Astfel, creierul reține mai ușor imaginea unei persoane decât eticheta verbală asociată acesteia.

Empatie și inteligență emoțională ridicată

În mod surprinzător, acest obicei poate fi asociat și cu un nivel ridicat de inteligență emoțională.

Persoanele care uită numele tind să fie mai atente la starea celuilalt, la limbajul nonverbal și la detaliile subtile ale interacțiunii. Ele „citesc” emoțiile și reacțiile, chiar și atunci când nu sunt exprimate direct.

Această orientare spre conexiune face ca elementele convenționale, precum numele, să devină secundare.

Mai puțin atașament față de convențiile sociale

Psihologii mai spun că oamenii care uită frecvent numele nu sunt foarte rigizi în privința normelor sociale.

Dacă această „scăpare” nu le provoacă disconfort major, este posibil ca ei să pună mai mult preț pe autenticitate decât pe respectarea strictă a convențiilor.

