Apartamente cu decoruri ca în filme, în România. Tot mai mulți străini le închiriază

Proprietarii unor de închiriat, din , le-au decorat . Ideea a fost preluată din străinătate, conform .

Friends, Harry Potter și alte atracții

Apartamentul, situat în Iași, recreează decorul apartamentului din Friends. Turiștii, fani ai serialului, au venit special pentru atmosferă și decor.

„Soția este unul din marii fani ai serialului și am zis să facem o ieșire deosebită. Am fost încântați că sunt foarte multe referințe. Pentru mine a fost chitara ne-am jucat un pic și cu cea mică am zdrăngănit un pic la chitară, am văzut că are și semnătură”, a declarat un turist.

Ideea a fost a unor soți care au vizitat platoul de filmare al serialului, în Statele Unite. Ei au recreat totul, până la cel mai mic detaliu.

„Totul a venit datorită pasiunii noastre de a călători, am avut ocazia să vizităm Los Angeles și studiourile Warner. Am vrut să recreăm apartamentul Monicăi. E un concept care în State e foarte frecvent întâlnit”, a spus Patricia Chirica, proprietara apartamentului.

Pentru fanii Harry Potter, există un apartament în Sibiu. O familie din Constanța a fost acolo și mărturisește că s-a distrat.

„Băiatul a fost cel mai încântat în momentul în care a ajuns acolo a rămas cu gura căscată și nu voia să iasă. Atenția la cel mai mic detaliu absolut totul era despre Harry Potter începând cu pernuțe foarte mici jeleuri pe care, mă rog fanii știu despre ce vorbesc, sunt jeleuri pe care le cumpără ei din tren, cu broscuțe de ciocolată, bufniță, o grămadă de cărți. Foarte foarte multe detalii”, a spus turista.

În străinătate, acest concept este bine cunoscut. Cazări asemănătoare se găsesc în Florida și Texas.