Acasa » Eveniment » Echipamentele și militarii americani vin în România „de îndată”. Ministrul Apărării, Radu Miruță: „Este o chestiune de ore, de zile”

Ana Beatrice
14 mart. 2026, 21:54
Sursă Foto: Facebook - Radu Miruţă
Cuprins
  1. Ce a spus ministrul Apărării despre sosirea militarilor americani în România
  2. De ce aduc Statele Unite avioane și militari la baza Mihail Kogălniceanu

Militarii și echipamentele americane sunt așteptate să ajungă în România în cel mult câteva ore sau zile, la baza Mihail Kogălniceanu. Ministrul Apărării transmis că autoritățile române au fost deja notificate că desfășurarea va începe „de îndată”.

Ce a spus ministrul Apărării despre sosirea militarilor americani în România

Radu Miruță a declarat la Digi24 că autoritățile române se așteaptă la o prezență suplimentară a trupelor americane pe teritoriul țării. El consideră că această măsură reprezintă o garanție în plus pentru securitatea României.

„Sunt preocupat de o prezență suplimentară a trupelor americane pe teritoriul național. Este un spor de securitate, o garanție suplimentară de securitate. Evident că sunt niște costuri, niște analize însă din discuțiile avute urmează pentru întărirea flancului estic pentru utilizarea dispozitivelor care cresc capacitatea României de apărare să vină și undeva între 400 și 500 de militari. Când vor veni echipamentele, este o chestiune de ore, de zile. Aceste echipamente aprobate de Parlament la propunerea președintelui României vin însoțite de personal militar care le gestionează”, a spus acesta.

De ce aduc Statele Unite avioane și militari la baza Mihail Kogălniceanu

Statele Unite au solicitat României dislocarea unor avioane și a unor militari la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța. Demersul vine pe fondul tensiunilor generate de conflictul cu Iranul. Cererea a fost aprobată de Camera Deputaților și Senat în plenul reunit de miercuri.

Decizia a fost luată după o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Președintele Nicușor Dan a precizat că este vorba despre avioane de realimentare în aer și echipamente de comunicații satelitare.

În timpul dezbaterilor din Parlament au existat și momente tensionate. Opoziția a întrerupt discursul susținut de Sorin Grindeanu folosind vuvuzele și fluiere. Liderul AUR, George Simion, a anunțat că partidul său nu a votat solicitarea, iar parlamentarii POT au procedat la fel, susținând că România ar fi împinsă spre război.

Citește și...
Românii mănâncă mai puțină ciocolată decât europenii, dar aleg gusturi tot mai sofisticate. Aromele neașteptate care îi cuceresc
Eveniment
Românii mănâncă mai puțină ciocolată decât europenii, dar aleg gusturi tot mai sofisticate. Aromele neașteptate care îi cuceresc
Probleme serioase pe Mihai Bravu. Zece plăci de beton afectate după surparea asfaltului. Traficul rămâne restricționat
Eveniment
Probleme serioase pe Mihai Bravu. Zece plăci de beton afectate după surparea asfaltului. Traficul rămâne restricționat
Scene tensionate în Argeș! Bărbat cu sabie, împușcat de mascați după ce a încercat să atace un luptător SAS (VIDEO)
Eveniment
Scene tensionate în Argeș! Bărbat cu sabie, împușcat de mascați după ce a încercat să atace un luptător SAS (VIDEO)
Legea pe care mulți români o ignoră. Câte animale poți crește în gospodărie fără să riști amenzi
Eveniment
Legea pe care mulți români o ignoră. Câte animale poți crește în gospodărie fără să riști amenzi
Horia Constantinescu, în vizorul ANPC. Control la Constanța făcut fără informarea conducerii
Eveniment
Horia Constantinescu, în vizorul ANPC. Control la Constanța făcut fără informarea conducerii
Asfaltul s-a surpat pe una dintre cele mai circulate șosele din București. Groapă de un metru în mijlocul drumului
Eveniment
Asfaltul s-a surpat pe una dintre cele mai circulate șosele din București. Groapă de un metru în mijlocul drumului
Adam Sandler, cel mai bine plătit actor de la Hollywood în 2025
Eveniment
Adam Sandler, cel mai bine plătit actor de la Hollywood în 2025
A început montarea tablierului metalic al pasajului Europa Unită. Daniel Băluță: „Acest pasaj va fi ultimul pe care o primărie îl va putea face!”
Eveniment
A început montarea tablierului metalic al pasajului Europa Unită. Daniel Băluță: „Acest pasaj va fi ultimul pe care o primărie îl va putea face!”
Un bărbat din Australia a șters e-mailul care îl anunța că a câștigat 50 de milioane de dolari la Loto. Ce s-a întâmplat după
Eveniment
Un bărbat din Australia a șters e-mailul care îl anunța că a câștigat 50 de milioane de dolari la Loto. Ce s-a întâmplat după
Peste 1.100 de infracțiuni de evaziune fiscală, descoperite de polițiști în primele două luni ale anului
Eveniment
Peste 1.100 de infracțiuni de evaziune fiscală, descoperite de polițiști în primele două luni ale anului
21:19 - Perturbări ale transportului maritim la nivel global. Sute de nave comerciale grecești blocate: „În fiecare dimineață auzim explozii” (VIDEO)
20:32 - Românii mănâncă mai puțină ciocolată decât europenii, dar aleg gusturi tot mai sofisticate. Aromele neașteptate care îi cuceresc
19:50 - Probleme serioase pe Mihai Bravu. Zece plăci de beton afectate după surparea asfaltului. Traficul rămâne restricționat
19:32 - Scene tensionate în Argeș! Bărbat cu sabie, împușcat de mascați după ce a încercat să atace un luptător SAS (VIDEO)
19:05 - Legea pe care mulți români o ignoră. Câte animale poți crește în gospodărie fără să riști amenzi
18:26 - Horia Constantinescu, în vizorul ANPC. Control la Constanța făcut fără informarea conducerii
17:57 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 15-21 martie 2026: Mesajele astrale pentru fiecare zodie și energia marilor începuturi (VIDEO)
16:17 - Asfaltul s-a surpat pe una dintre cele mai circulate șosele din București. Groapă de un metru în mijlocul drumului
15:52 - Sfântul Cuvios Benedict. Viață, învățătură și minuni în slujba credinței și monahismului apusean
15:10 - Adam Sandler, cel mai bine plătit actor de la Hollywood în 2025