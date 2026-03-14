Militarii și echipamentele americane sunt așteptate să ajungă în România în cel mult câteva ore sau zile, la baza Mihail Kogălniceanu. transmis că autoritățile române au fost deja notificate că desfășurarea va începe „de îndată”.

Ce a spus ministrul Apărării despre sosirea militarilor americani în România

Radu Miruță a declarat la Digi24 că autoritățile române se așteaptă la o prezență suplimentară a trupelor americane pe teritoriul țării. El consideră că această măsură reprezintă o garanție în plus pentru securitatea României.

„Sunt preocupat de o prezență suplimentară a trupelor americane pe teritoriul național. Este un spor de securitate, o garanție suplimentară de securitate. Evident că sunt niște costuri, niște analize însă din discuțiile avute urmează pentru întărirea flancului estic pentru utilizarea dispozitivelor care cresc capacitatea României de apărare să vină și undeva între 400 și 500 de militari. Când vor veni , este o chestiune de ore, de zile. Aceste echipamente aprobate de Parlament la propunerea președintelui României vin însoțite de personal militar care le gestionează”, a spus acesta.

De ce aduc Statele Unite avioane și militari la baza Mihail Kogălniceanu

Statele Unite au solicitat României dislocarea unor avioane și a unor militari la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța. Demersul vine pe fondul tensiunilor generate de conflictul cu Iranul. Cererea a fost aprobată de Camera Deputaților și Senat în plenul reunit de miercuri.

Decizia a fost luată după o ședință a . Președintele Nicușor Dan a precizat că este vorba despre avioane de realimentare în aer și echipamente de comunicații satelitare.

În timpul dezbaterilor din Parlament au existat și momente tensionate. Opoziția a întrerupt discursul susținut de Sorin Grindeanu folosind vuvuzele și fluiere. Liderul AUR, , a anunțat că partidul său nu a votat solicitarea, iar parlamentarii POT au procedat la fel, susținând că România ar fi împinsă spre război.