Adam Sandler, cel mai bine plătit actor de la Hollywood în 2025

Actorul și comediantul Adam Sandler, în vârstă de 59 de ani, a fost desemnat cel mai bine plătit actor de la Hollywood în anul 2025, potrivit Forbes. Veniturile sale au fost estimate la 48 de milioane de dolari, majoritatea provenind din producția și rolul principal din filmul „Happy Gilmore 2”.

Comparativ cu anul precedent

Deși Sandler a ocupat primul loc în 2025, câștigurile sale sunt semnificativ mai mici decât ale celui mai bine plătit actor din 2024, Dwayne Johnson, care a obținut 88 de milioane de dolari.

Forbes notează că veniturile cumulate ale celor mai bine plătiți 20 de actori de la Hollywood au fost de 590 de milioane de dolari, în scădere cu 20% față de 730 de milioane în 2024.

Clasamentul actorilor

Pe locul al doilea în 2025 se află Tom Cruise, cu 46 de milioane de dolari pentru al optulea film din franciza „Mission: Impossible – The Final Reckoning”.

Mark Wahlberg ocupă poziția a treia, cu venituri de 44 de milioane, urmat de Scarlett Johansson cu 43 de milioane și Brad Pitt cu 41 de milioane.

Mark Wahlberg, în vârstă de 54 de ani, a câștigat din producții precum „The Family Plan”, „Play Dirty” și „Flight Risk”. Scarlett Johansson (41 de ani) a jucat în „Jurassic World: Rebirth” și „The Phoenician Scheme”, debutând și ca regizor cu „Eleanor the Great”. Brad Pitt (62 de ani) a apărut în „F1”, nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film în 2026.

Topul zece al veniturilor

Lista celor mai bine plătiți actori este completată de Denzel Washington (38 de milioane de dolari), Jack Black (28 de milioane), Jason Momoa (28 de milioane), Daniel Craig (27 de milioane) și Millie Bobby Brown (26 de milioane), cunoscută din serialul „Stranger Things”.

Forbes menționează că estimările se bazează pe date de la Box Office Mojo și IMDb, precum și pe interviuri cu persoane din industrie, reflectând câștigurile după plata comisioanelor către agenți, manageri și avocați.