B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Adam Sandler, cel mai bine plătit actor de la Hollywood în 2025

Adam Sandler, cel mai bine plătit actor de la Hollywood în 2025

Selen Osmanoglu
14 mart. 2026, 15:10
Cuprins
  1. Comparativ cu anul precedent
  2. Clasamentul actorilor
  3. Topul zece al veniturilor

Actorul și comediantul Adam Sandler, în vârstă de 59 de ani, a fost desemnat cel mai bine plătit actor de la Hollywood în anul 2025, potrivit Forbes. Veniturile sale au fost estimate la 48 de milioane de dolari, majoritatea provenind din producția și rolul principal din filmul „Happy Gilmore 2”.

Comparativ cu anul precedent

Deși Sandler a ocupat primul loc în 2025, câștigurile sale sunt semnificativ mai mici decât ale celui mai bine plătit actor din 2024, Dwayne Johnson, care a obținut 88 de milioane de dolari.

Forbes notează că veniturile cumulate ale celor mai bine plătiți 20 de actori de la Hollywood au fost de 590 de milioane de dolari, în scădere cu 20% față de 730 de milioane în 2024.

Clasamentul actorilor

Pe locul al doilea în 2025 se află Tom Cruise, cu 46 de milioane de dolari pentru al optulea film din franciza „Mission: Impossible – The Final Reckoning”.

Mark Wahlberg ocupă poziția a treia, cu venituri de 44 de milioane, urmat de Scarlett Johansson cu 43 de milioane și Brad Pitt cu 41 de milioane.

Mark Wahlberg, în vârstă de 54 de ani, a câștigat din producții precum „The Family Plan”, „Play Dirty” și „Flight Risk”. Scarlett Johansson (41 de ani) a jucat în „Jurassic World: Rebirth” și „The Phoenician Scheme”, debutând și ca regizor cu „Eleanor the Great”. Brad Pitt (62 de ani) a apărut în „F1”, nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film în 2026.

Topul zece al veniturilor

Lista celor mai bine plătiți actori este completată de Denzel Washington (38 de milioane de dolari), Jack Black (28 de milioane), Jason Momoa (28 de milioane), Daniel Craig (27 de milioane) și Millie Bobby Brown (26 de milioane), cunoscută din serialul „Stranger Things”.

Forbes menționează că estimările se bazează pe date de la Box Office Mojo și IMDb, precum și pe interviuri cu persoane din industrie, reflectând câștigurile după plata comisioanelor către agenți, manageri și avocați.

Tags:
Ultima oră
17:57 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 15-21 martie 2026: Mesajele astrale pentru fiecare zodie și energia marilor începuturi
16:17 - Asfaltul s-a surpat pe una dintre cele mai circulate șosele din București. Groapă de un metru în mijlocul drumului
15:52 - Sfântul Cuvios Benedict. Viață, învățătură și minuni în slujba credinței și monahismului apusean
14:37 - A început montarea tablierului metalic al pasajului Europa Unită. Daniel Băluță: „Acest pasaj va fi ultimul pe care o primărie îl va putea face!”
14:10 - Un bărbat din Australia a șters e-mailul care îl anunța că a câștigat 50 de milioane de dolari la Loto. Ce s-a întâmplat după
13:32 - Peste 1.100 de infracțiuni de evaziune fiscală, descoperite de polițiști în primele două luni ale anului
12:50 - Peste 100 de pistoale și 60.000 de țigarete descoperite într-un autocamion la Calafat
12:13 - Ministerul Agriculturii propune măsuri pentru echilibrarea relației dintre producătorii români și retaileri
11:27 - Vremea, 14 martie: soare și temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această lună
10:59 - Platformele eVisa și eConsulat, ținta unui atac cibernetic. MAE asigură funcționarea normală a serviciilor