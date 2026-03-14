Despre nu circulau, la început, simple informații, ci povești. Nu explicații seci sau fragmente de enciclopedie, ci întâmplări transmise din om în om, încărcate de mister și experiențe personale. Așa era percepută cu adevărat, înainte ca internetul să o transforme într-un subiect ideal pentru titluri de tip clickbait, notează .

Cine a fost, de fapt, femeia din spatele legendelor

În spatele numelui care circulă astăzi pe internet se află povestea unei femei reale. The Guardian a scris recent despre ea, analizând modul în care imaginea ei a fost transformată în ultimii ani într-o sursă constantă de titluri senzaționaliste și propagandă. Observația este corectă, însă realitatea este mai complexă decât versiunea virală.

Numele ei era Vangeliya Pandeva Gushterova. S-a născut în 1911 într-o zonă care astăzi aparține Macedoniei de Nord, dar care la acea vreme făcea parte din Imperiul Otoman. Adolescența i-a fost marcată de un episod dramatic care avea să devină parte din legenda spusă mai târziu despre ea. O tornadă ar fi ridicat-o și ar fi aruncat-o peste un câmp. Când a fost găsită, ochii îi erau plini de nisip și resturi. Familia nu avea bani pentru tratamente medicale, iar în timp . De aici începe povestea care avea să o transforme într-o figură misterioasă pentru mulți oameni. Se spunea că, odată cu orbirea, ar fi dobândit o altă formă de percepție.

Mai târziu s-a stabilit în Petrich, un orășel liniștit din sud-vestul Bulgariei, la poalele munților Belasica. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, oamenii au început să ajungă la ea cu aceleași întrebări dureroase. Dacă cei dragi plecați pe front mai sunt în viață și dacă se vor mai întoarce vreodată acasă. Vestea despre ea nu s-a răspândit prin ziare sau televiziune. A circulat încet, din om în om, din sat în sat, până când numele ei a devenit cunoscut în întreaga regiune.

Cum a ajuns o clarvăzătoare să fie tolerată de un regim comunist ateu

Până în anii 1960, vizitele nu mai erau rare. La ușa ei se formau cozi lungi, iar unele persoane așteptau zile întregi pentru câteva minute de conversație. În mod paradoxal, regimul comunist din Bulgaria, oficial ateu și ostil oricărei forme de misticism, nu a încercat să o reducă la tăcere. Dimpotrivă, a ales să o observe. Statul a început să o studieze, i-a pus la dispoziție secretare și a creat un sistem organizat pentru a gestiona numărul uriaș de vizitatori.

Cercetători și academicieni au analizat fenomenul, iar unele rapoarte susțineau că acuratețea previziunilor ei ar fi fost undeva între 70 și 80%. Desigur, nu toată lumea a fost convinsă. O parte dintre oamenii de știință ai vremii au respins ideea, numind totul o „psihoză de masă”. Cu toate acestea, statul a continuat să finanțeze cercetările. Ea a apărut inclusiv la televiziune. În timp, a ajuns să fie, discret dar oficial, o enigmă tolerată de autorități.

În acei ani, oameni din toată Europa de Est au început să ajungă la Petrich, din România, Grecia, Rusia și multe alte țări. Legenda spune că până și Leonid Brezhnev ar fi trecut pe acolo. Scrisorile veneau cu miile. Totuși, potrivit lui Ivan Dramov de la Fundația Baba Vanga, organizația pe care ea însăși a condus-o înainte de moartea sa, în 1996, realitatea era mult mai simplă decât mitul creat ulterior. Discuțiile nu erau despre războaie mondiale sau invazii extraterestre. Cel mai adesea vorbea cu oamenii despre problemele lor personale: sănătate, familie, decizii de viață. „Se ocupa în principal de problemele de sănătate ale oamenilor, nu de cataclismele care urmau să se producă în lume”, a explicat Dramov.

De ce este atât de puternică amintirea ei în memoria colectivă

Felul în care oamenii își amintesc lucrurile poate transforma realitatea într-o poveste mult mai mare decât viața însăși. Mai ales atunci când memoria este hrănită de decenii de nostalgie și experiențe împărtășite. Pentru generațiile care au trăit în Bulgaria comunistă, Vanga nu este doar o figură istorică despre care ai citit într-o carte. Este o amintire personală. Este femeia despre care bunica ta spunea că i-a explicat că nodulul nu era un motiv de teamă. Cea care l-ar fi avertizat pe unchiul tău să nu accepte o anumită slujbă. Sau cea care ar fi descris chipul unei rude decedate cu o precizie tulburătoare. Adevărate sau poate amplificate de-a lungul anilor, aceste istorii au fost transmise din generație în generație, purtând cu ele greutatea experienței trăite. În acest sens, pentru mulți oameni, ea rămâne complet reală.

Și, într-un sens concret, chiar a fost. Nu există dispute serioase asupra faptului că Vangelia Gușterova a existat, că sute de mii de oameni au vizitat-o și că mulți dintre ei au plecat convinși că au trăit ceva greu de explicat. Ceea ce este contestat cu adevărat de cercetători, jurnaliști și chiar de organizațiile care îi studiază moștenirea este aproape tot ceea ce circulă astăzi pe internet despre ea.

În timpul vieții sale nu au existat înregistrări oficiale ale presupuselor profeții. Nu a lăsat texte scrise și nici o arhivă clară de predicții. Tocmai această absență a devenit, în timp, o invitație deschisă pentru speculații. De exemplu, scriitorul rus Valentin Sidorov a susținut că a vizitat-o în anii 1970. Ulterior, a publicat relatări despre întâlniri în care ea ar fi prezis viitoarea dominație a Rusiei asupra Occidentului. Problema este că nu există transcrieri, nici înregistrări, nici dovezi independente. Doar cuvântul lui, care a ajuns să inspire o întreagă industrie de profeții inventate.