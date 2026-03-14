O groapă de aproximativ un metru pătrat a apărut brusc în mijlocul carosabilului, sâmbătă, pe Șoseaua Mihai Bravu din Capitală. Din cauza acesteia, traficul a fost restricționat pentru siguranța șoferilor, notează antena3.ro.

De ce a fost restricționat traficul pe Șoseaua Mihai Bravu din București

Traficul a fost restricționat pe Șoseaua Mihai Bravu, după ce în carosabil s-a produs o surpare, în zona imobilului cu numărul 307. Potrivit , circulația a fost limitată pe sensul de mers dinspre Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu. Măsura a fost luată pentru a preveni eventuale incidente.

În urma apariției gropii, autoritățile au solicitat intervenția de urgență a echipelor Compania Municipală Termoenergetica. Surparea a afectat o porțiune de aproximativ un metru pătrat din carosabil. Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru a evalua situația și a remedia problema apărută în infrastructura rutieră.

Ce recomandări au făcut polițiștii șoferilor

Reprezentanții Brigăzii Rutiere le recomandă să circule cu prudență în zona afectată de surpare. Pentru a evita blocajele și eventualele incidente, conducătorii auto sunt sfătuiți să ocolească pe cât posibil perimetrul în care au loc intervențiile.

De asemenea, polițiștii le cer șoferilor să păstreze o distanță suficientă între vehicule, astfel încât să poată frâna în siguranță dacă situația o impune. În același timp, participanții la trafic trebuie să respecte semnalizarea rutieră temporară, dar și indicațiile agenților de poliție aflați în teren.