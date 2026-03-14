Legea pe care mulți români o ignoră. Câte animale poți crește în gospodărie fără să riști amenzi

Ana Beatrice
14 mart. 2026, 19:05
Sursă Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Câte animale ai voie să crești legal în propria gospodărie
  2. Ce amenzi riști dacă nu respecți legea privind creșterea animalelor

Românii cresc animale în propria gospodărie fără să știe că legea impune reguli stricte. Sunt stabilite clar limite privind numărul acestora, condițiile de adăpost și distanța față de locuințele vecinilor. Din păcate, mulți află aceste obligații abia când se trezesc cu amenzi, iar sancțiunile nu sunt deloc mici.

Câte animale ai voie să crești legal în propria gospodărie

Creșterea animalelor în gospodărie este o practică obișnuită în multe zone din România. Totuși, aceasta nu se poate face fără limite stabilite prin lege. Legislația prevede reguli clare privind numărul maxim permis într-o gospodărie. Aceste limite diferă în funcție de tipul locuinței și de racordarea la rețelele publice de apă și canalizare. De asemenea, trebuie respectate și regulamentele adoptate de autoritățile locale. Nerespectarea acestor prevederi poate aduce sancțiuni serioase. Amenzile pot ajunge până la 12.000 de lei, iar în unele situații pot exista și consecințe penale.

Pentru gospodăriile care nu sunt conectate la rețelele de apă și canalizare, legea permite cel mult șase animale mari. În această categorie intră vacile, porcii, oile, caprele sau caii. În același timp, pot fi crescute până la 50 de păsări. Printre acestea se numără găinile, rațele, gâștele sau curcanii. Adăposturile trebuie amplasate la minimum 10 metri de locuințele vecinilor. Această regulă are rolul de a evita disconfortul și eventualele conflicte.

Regulile sunt ușor diferite pentru gospodăriile racordate la utilități. Proprietarii pot avea maximum doi cai. De asemenea, sunt permise cel mult cinci vaci și cinci porci. Numărul maxim pentru oi sau capre este de 15. În ceea ce privește păsările, limita rămâne de 50. În plus, trebuie respectată în continuare distanța minimă față de locuințele vecine.

Amplasarea terenului are, de asemenea, un rol important. În intravilan, adică în zonele construite ale orașelor și comunelor, regulile sunt mai stricte. Unele primării interzic complet creșterea animalelor mari în cartierele rezidențiale. În extravilan există mai multă libertate, dar trebuie respectate normele sanitare și de bunăstare. Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor stabilește și obligațiile deținătorilor. Fiecare animal trebuie să aibă adăpost curat, hrană și apă suficientă. Totodată, trebuie să beneficieze de protecție împotriva condițiilor meteo și de supraveghere zilnică. Tratamentul crud, abandonul sau lipsa condițiilor esențiale de trai sunt strict interzise.

Ce amenzi riști dacă nu respecți legea privind creșterea animalelor

Creșterea animalelor vine la pachet nu doar cu responsabilități morale, ci și cu obligații clare stabilite prin lege. Normele sanitar-veterinare prevăd reguli stricte privind adăposturile, hrana și condițiile de igienă în care trebuie ținute animalele. Autoritățile pot interveni atunci când aceste reguli sunt încălcate. În situațiile în care un animal suferă prelungit, medicii veterinari pot decide chiar sacrificarea acestuia pentru a-i evita suferința inutilă.

Legea prevede sancțiuni serioase pentru cei care nu respectă aceste obligații. Încălcarea normelor privind bunăstarea animalelor poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 3.000 și 12.000 de lei. Aceste sancțiuni pot fi aplicate de inspectorii ANSVSA sau de polițiști autorizați.

Există însă și situații în care faptele sunt considerate mult mai grave. Schingiuirea animalelor, abandonul sau folosirea lor în spectacole ori activități care le provoacă suferință pot fi încadrate drept infracțiuni. În astfel de cazuri, pedeapsa poate include închisoare, amendă penală și chiar interdicția de a deține animale pentru o perioadă cuprinsă între unu și cinci ani.

Cazurile extreme sunt sancționate și mai dur. Uciderea intenționată a animalelor, organizarea de lupte între animale sau zoofilia sunt infracțiuni grave, pedepsite de lege cu închisoare de la doi la șapte ani, notează click.ro.

