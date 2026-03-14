De ce dispar vaporașele care întâmpinau turiștii la intrările din Constanța

Un simbol cunoscut al Constanței dispare treptat din peisaj. au început să dezmembreze celebrele vaporașe amplasate la intrările în oraș, repere care ani la rând au întâmpinat turiștii și localnicii deopotrivă.

În spatele lor se află însă o istorie mai puțin cunoscută. Cele cinci ambarcațiuni au fost, de fapt, vedete maritime de patrulare, construite în anii ’70 la șantierul naval Mangalia. De asemenea, au fost folosite de . După ce au fost scoase din activitate, la începutul anilor 2000, au fost transformate în elemente simbolice și amplasate la intrările în oraș. După două decenii petrecute în aer liber, timpul și-a spus cuvântul. Structurile metalice sunt puternic afectate de rugină, iar autoritățile spun că au devenit periculoase și trebuie demontate.

Pentru mulți constănțeni, însă, vaporașele înseamnă mai mult decât niște structuri metalice. „Probabil vor deveni periculoase, pentru că trebuie o întreținere. Rugina atacă fierul și, la un moment dat, nu mai sunt sigure”, a spus un localnic.

Alții privesc momentul cu nostalgie. „Eu am crescut cu vaporașele astea și sunt de părere că ar trebui să rămână unde sunt”, a declarat un tânăr, notează digi24.ro.

În plus, un fost marinar își amintește rolul lor din trecut: „Eu am fost marinar și astea erau pilotine, care aduceau piloții la vapoare. E o amintire frumoasă.”

Ce se va întâmpla cu vaporașele după ce sunt demontate

Vaporașele simbol de la intrările în Constanța au fost scoase la vânzare încă din luna decembrie a anului trecut. După finalizarea procedurilor, noii proprietari trebuie să le ridice de pe domeniul public într-un termen limită.

„Ridicarea vedetelor maritime de pe domeniul public urmează a fi realizată de cumpărător în termen de 90 de zile de la semnarea contractelor”, a transmis purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța.

Construcțiile sunt masive. Pentru realizarea unui singur vaporaș au fost folosite peste 80 de tone de fier.