Sute de nave comerciale grecești au rămas blocate după ce Iranul a închis Strâmtoarea Hormuz. Acest lucru a perturbat o rută comercială globală vitală.
O navă cuprinsă de flăcări în Golf a fost filmată cu telefonul de un marinar grec din marina comercială. Imaginea ilustrează pericolul extrem cu care se confruntă echipajele a aproximativ 300 de nave imobilizate în zonă. În plus, există relatări potrivit cărora această cale navigabilă strategică ar fi fost minată.
Cât de gravă este situația echipajelor blocate în Golf
Un ofițer grec aflat la bordul unui petrolier a povestit condițiile dramatice în care trăiește echipajul. Nava încărcase țiței în Irak înainte de izbucnirea războiului. Din motive de securitate, identitatea sa și poziția exactă a navei nu au fost făcute publice.
„În fiecare dimineață auzim explozii. Azi dimineață am auzit cel puțin 10. Am văzut cel puțin două rachete. Vedem avioane de luptă, rachete, incendii, flăcări. Suntem 24 de oameni blocați pe această navă. Nici măcar nu putem ieși pe punte. Stăm într-un spațiu închis și încercăm să ne ținem mintea ocupată, pentru că dacă ne gândim la ce se întâmplă, vom intra în panică”, a spus acesta pentru Al Jazeera English.
Deocamdată, echipajul mai are provizii de hrană și apă, însă dacă conflictul se prelungește, acestea se pot epuiza rapid. În plus, posibilitățile de realimentare în larg sunt limitate din cauza numărului redus de remorchere capabile să facă astfel de operațiuni.
În același timp, blocarea transporturilor de petrol crește riscul unor efecte economice globale. Aproximativ 90% din bunurile comercializate la nivel mondial sunt transportate pe mare. Flota controlată de armatori greci transportă circa o cincime din comerțul maritim mondial. Aceasta transportă și aproape o treime din țițeiul global, transformând portul Pireu într-un punct-cheie al industriei navale.
De ce acceptă marinarii curse în zone de război
Managerii din domeniu spun că prețul petrolului a crescut vertiginos. La fel s-a întâmplat și cu tarifele de închiriere pentru petrolierele foarte mari, cunoscute sub denumirea de VLCC, chiar înainte de închiderea strâmtorii. Costul transportului a ajuns să fie de trei până la șase ori mai mare decât nivelul obișnuit al pieței înainte de izbucnirea războiului.
Dacă anterior un VLCC aducea în jur de 120.000 de dolari pe zi, ulterior tarifele au urcat la 570.000–600.000 de dolari pe zi. Aceste câștiguri uriașe alimentează presiunea asupra echipajelor de a accepta curse extrem de periculoase. Unele companii oferă salarii de până la cinci ori mai mari pentru misiuni în zone de război. În schimb, altele refuză astfel de practici și le recomandă marinarilor să nu accepte asemenea riscuri.
„Unele companii le cer membrilor echipajului să semneze o declarație, pe care noi o numim «hârtia morții», prin care confirmă că sunt conștienți de pericole și că merg de bunăvoie. Cât de de bunăvoie merg, însă, rămâne o întrebare deschisă”, a declarat Apostolos Kypraios, din cadrul Panhellenic Merchant Marine, pentru sursa menționară.