Sute de nave comerciale grecești au rămas blocate după ce a închis Strâmtoarea Hormuz. Acest lucru a perturbat o rută comercială globală vitală.

O navă cuprinsă de flăcări în Golf a fost filmată cu telefonul de un marinar grec din marina comercială. Imaginea ilustrează pericolul extrem cu care se confruntă echipajele a aproximativ 300 de nave imobilizate în zonă. În plus, există relatări potrivit cărora această cale navigabilă strategică ar fi fost minată.

Cât de gravă este situația echipajelor blocate în Golf

Un ofițer grec aflat la bordul unui petrolier a povestit condițiile dramatice în care trăiește echipajul. Nava încărcase țiței în Irak înainte de izbucnirea războiului. Din motive de securitate, identitatea sa și poziția exactă a navei nu au fost făcute publice.

„În fiecare dimineață auzim explozii. Azi dimineață am auzit cel puțin 10. Am văzut cel puțin două rachete. Vedem avioane de luptă, rachete, incendii, flăcări. Suntem 24 de oameni blocați pe această navă. Nici măcar nu putem ieși pe punte. Stăm într-un spațiu închis și încercăm să ne ținem mintea ocupată, pentru că dacă ne gândim la ce se întâmplă, vom intra în panică”, a spus acesta pentru .

Deocamdată, echipajul mai are provizii de hrană și apă, însă dacă conflictul se prelungește, acestea se pot epuiza rapid. În plus, posibilitățile de realimentare în larg sunt limitate din cauza numărului redus de remorchere capabile să facă astfel de operațiuni.

În același timp, blocarea transporturilor de crește riscul unor efecte economice globale. Aproximativ 90% din bunurile comercializate la nivel mondial sunt transportate pe mare. Flota controlată de armatori greci transportă circa o cincime din comerțul maritim mondial. Aceasta transportă și aproape o treime din țițeiul global, transformând portul Pireu într-un punct-cheie al industriei navale.

De ce acceptă marinarii curse în zone de război