Cum a măturat o furtună de nisip taberele și orașele deja afectate din Gaza

O furtună de nisip puternică a acoperit orașele Gaza și Khan Younis într-o ceață densă, portocalie. Imaginile video din zonă arată nori groși de praf care au redus vizibilitatea și au acoperit străzile și taberele de corturi. Rafalele de vânt au ridicat nisip și resturi, făcând deplasarea dificilă pentru locuitori. În aceste condiții, autoritățile locale i-au avertizat pe oameni să rămână adăpostiți și să își protejeze fața și ochii, informează .

Mulți locuitori au ieșit însă în grabă pentru a-și fixa corturile și pentru a lega obiectele care puteau fi luate de vânt. Unii au încercat să întărească adăposturile improvizate cu frânghii și greutăți. În mai multe zone, rafalele au amenințat să smulgă corturile în care trăiesc mii de familii. Situația este cu atât mai dificilă cu cât milioane de palestinieni nu mai au locuințe sigure.

De la armistițiul fragil intrat în vigoare în octombrie, mulți dintre ei trăiesc în corturi sau în clădiri grav avariate. Războiul a izbucnit în urmă cu doi ani, după atacul mortal lansat de Hamas asupra Israelului.

De ce trăiesc milioane de oameni din Gaza în condiții tot mai periculoase

Potrivit Organizației Națiunilor Unite, aproximativ 80% dintre clădirile din Gaza au fost avariate sau complet distruse în timpul războiului. În urma , cartiere întregi au fost transformate în ruine. În aceste condiții, milioane de oameni au rămas fără un acoperiș sigur deasupra capului. Estimările arată că aproape două treimi dintre palestinienii din enclavă trăiesc în prezent în aproximativ 1.000 de centre de strămutare răspândite în Gaza. Aceste spații sunt adesea supraaglomerate, iar condițiile de trai sunt extrem de dificile.

Situația este agravată și de vremea severă, care aduce ierni foarte reci, furtuni și inundații. Pentru familiile strămutate, fiecare schimbare de vreme devine o nouă provocare. Mulți sunt nevoiți să se adăpostească în clădiri avariate sau parțial distruse, doar pentru a avea un minim de protecție. Conform Comitetului Internațional al Crucii Roșii, unele dintre aceste structuri sunt instabile și pot ceda oricând, existând riscul unei „prăbușiri bruște”. Pentru , pericolul nu vine doar din conflict, ci și din condițiile extreme în care sunt nevoiți să trăiască zi de zi.