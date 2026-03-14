Scene de coșmar Poiana Lacului! Un bărbat înarmat cu scut și sabie a atacat trecători la întâmplare, provocând panică pe stradă. După ce a stârnit haosul, bărbatul s-a urcat pe acoperișul unei case. De acolo, a continuat să amenințe și să provoace forțele de ordine sosite la fața locului. În momentul în care un polițist a fost la un pas să fie înjunghiat, mascații au intervenit și au deschis focul pentru a-l opri. Agresorul în picioare și transportat de urgență la spital, unde primește îngrijiri medicale.

Un bărbat de 47 de ani, din Poiana Lacului, Argeș, a început să arunce cu pietre înspre oamenii şi maşinile care treceau pe stradă. A urcat în pod când au venit poliţiştii şi a continuat să arunce cu diverse. Luptătorii SAS au intervenit și prin folosirea armamentului din dotare au reușit imobilizarea bărbatului. Individul a incercat sa taie un mascat cu sabia, așa că a fost împușcat. Un glonț l-a nimerit în picior, altul în fesă.

Cine este bărbatul care a provocat haosul în Poiana Lacului

Scene tensionate în localitatea argeșeană , unde un bărbat înarmat cu scut și sabie a provocat un adevărat scandal. Înconjurat de mascați, individul i-a amenințat cu moartea și a ignorat complet ultimatumul dat de agenți. În loc să se predea, a înaintat spre ei cu o atitudine sfidătoare.

Polițiștii au fost nevoiți să deschidă focul și au tras la picioare pentru a-l opri. Chiar și după ce a fost rănit de două ori, bărbatul a continuat să îi provoace pe mascați. Individul, în vârstă de 47 de ani, se refugiase pe acoperișul unei case după ce aruncase cu pietre în oameni și în mașini.

Ce s-a întâmplat cu agresorul după intervenția mascaților

După momentele tensionate, bărbatul a fost în cele din urmă imobilizat de forțele de ordine și transportat de urgență la Spitalul de Urgență din Pitești pentru îngrijiri medicale. Intervenția a pus capăt unui episod extrem de periculos care a semănat panică în localitate.

În urma verificărilor făcute de polițiști, s-a stabilit că același individ ar fi fost implicat și într-un alt incident recent. Cu doar câteva zile înainte, ar fi vandalizat o spălătorie auto din zonă. Chiar și așa, motivul izbucnirii scandalului de astăzi rămâne, deocamdată, necunoscut, notează observatornews.ro.

Localnicii spun că bărbatul nu este la prima ieșire violentă și că era deja cunoscut în zonă pentru comportamentul său turbulent.