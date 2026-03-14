A fost controlul de la Constanța făcut fără acordul conducerii ANPC

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a reacționat după apariția, în mediul online, a unor informații legate de o acțiune de control desfășurată în municipiul Constanța. Informațiile au fost publicate pe 13 martie.

„Având în vedere reacţiile publice din 13 martie, apărute în mediul online, referitoare la acţiunea de control desfăşurată în municipiul Constanţa, precizăm că aceasta nu a făcut parte dintr-o tematică naţională, fiind iniţiativa domnului Horia-Miron Constantinescu, comisar şef adjunct al CJPC Constanţa, fără informarea conducerii ANPC şi fără raportarea rezultatelor către superiorii ierarhici”, se arată într-un comunicat transmis Agerpres.