B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Horia Constantinescu, în vizorul ANPC. Control la Constanța făcut fără informarea conducerii

Ana Beatrice
14 mart. 2026, 18:26
Sursă Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. A fost controlul de la Constanța făcut fără acordul conducerii ANPC
  2. De ce a fost întrerupt un eveniment de prezentare a produselor casnice la Constanța

Un control a fost desfășurat vineri în municipiul Constanța, sub coordonarea fostului președinte al ANPC, Horia-Miron Constantinescu. Potrivit Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, acțiunea a avut loc fără informarea conducerii instituției. De asemenea, rezultatele verificărilor nu au fost raportate superiorilor ierarhici, a transmis ANPC sâmbătă.

A fost controlul de la Constanța făcut fără acordul conducerii ANPC

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a reacționat după apariția, în mediul online, a unor informații legate de o acțiune de control desfășurată în municipiul Constanța. Informațiile au fost publicate pe 13 martie.

„Având în vedere reacţiile publice din 13 martie, apărute în mediul online, referitoare la acţiunea de control desfăşurată în municipiul Constanţa, precizăm că aceasta nu a făcut parte dintr-o tematică naţională, fiind iniţiativa domnului Horia-Miron Constantinescu, comisar şef adjunct al CJPC Constanţa, fără informarea conducerii ANPC şi fără raportarea rezultatelor către superiorii ierarhici”, se arată într-un comunicat transmis Agerpres.

O verificare completă a modului în care s-a desfășurat acțiunea a fost dispusă de președintele ANPC. Aceasta va fi realizată de Corpul de control al instituției.

„ANPC reafirmă angajamentul de a acţiona cu profesionalism, responsabilitate şi transparenţă, protejând drepturile şi interesele consumatorilor. ANPC îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 700/2012”, se mai spune în comunicat.

De ce a fost întrerupt un eveniment de prezentare a produselor casnice la Constanța

Un eveniment de prezentare a unor produse casnice a fost organizat vineri în municipiul Constanța. Potrivit presei locale, acesta a fost oprit în urma unor suspiciuni de practici comerciale înșelătoare. Intervenția ar fi fost coordonată de Horia Constantinescu, președintele Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța. Acesta ar fi decis să întrerupă prezentarea chiar în timpul desfășurării, după ce au apărut semne de întrebare legate de modul în care erau promovate produsele.

Conform informațiilor apărute în presă, la eveniment participau în special persoane vârstnice, adesea vizate în astfel de strategii de vânzare. Martorii au declarat că organizatorii ar fi folosit tehnici de manipulare pentru a convinge participanții să cumpere seturi de vase de gătit la prețuri mult peste valoarea lor reală. În urma intervenției, prezentarea ar fi fost întreruptă, iar situația a intrat în atenția autorităților pentru verificări suplimentare.

Tags:
Citește și...
Românii mănâncă mai puțină ciocolată decât europenii, dar aleg gusturi tot mai sofisticate. Aromele neașteptate care îi cuceresc
Eveniment
Românii mănâncă mai puțină ciocolată decât europenii, dar aleg gusturi tot mai sofisticate. Aromele neașteptate care îi cuceresc
Probleme serioase pe Mihai Bravu. Zece plăci de beton afectate după surparea asfaltului. Traficul rămâne restricționat
Eveniment
Probleme serioase pe Mihai Bravu. Zece plăci de beton afectate după surparea asfaltului. Traficul rămâne restricționat
Scene tensionate în Argeș! Bărbat cu sabie, împușcat de mascați după ce a încercat să atace un luptător SAS (VIDEO)
Eveniment
Scene tensionate în Argeș! Bărbat cu sabie, împușcat de mascați după ce a încercat să atace un luptător SAS (VIDEO)
Legea pe care mulți români o ignoră. Câte animale poți crește în gospodărie fără să riști amenzi
Eveniment
Legea pe care mulți români o ignoră. Câte animale poți crește în gospodărie fără să riști amenzi
Asfaltul s-a surpat pe una dintre cele mai circulate șosele din București. Groapă de un metru în mijlocul drumului
Eveniment
Asfaltul s-a surpat pe una dintre cele mai circulate șosele din București. Groapă de un metru în mijlocul drumului
Adam Sandler, cel mai bine plătit actor de la Hollywood în 2025
Eveniment
Adam Sandler, cel mai bine plătit actor de la Hollywood în 2025
A început montarea tablierului metalic al pasajului Europa Unită. Daniel Băluță: „Acest pasaj va fi ultimul pe care o primărie îl va putea face!”
Eveniment
A început montarea tablierului metalic al pasajului Europa Unită. Daniel Băluță: „Acest pasaj va fi ultimul pe care o primărie îl va putea face!”
Un bărbat din Australia a șters e-mailul care îl anunța că a câștigat 50 de milioane de dolari la Loto. Ce s-a întâmplat după
Eveniment
Un bărbat din Australia a șters e-mailul care îl anunța că a câștigat 50 de milioane de dolari la Loto. Ce s-a întâmplat după
Peste 1.100 de infracțiuni de evaziune fiscală, descoperite de polițiști în primele două luni ale anului
Eveniment
Peste 1.100 de infracțiuni de evaziune fiscală, descoperite de polițiști în primele două luni ale anului
Peste 100 de pistoale și 60.000 de țigarete descoperite într-un autocamion la Calafat
Eveniment
Peste 100 de pistoale și 60.000 de țigarete descoperite într-un autocamion la Calafat
Ultima oră
21:19 - Perturbări ale transportului maritim la nivel global. Sute de nave comerciale grecești blocate: „În fiecare dimineață auzim explozii” (VIDEO)
20:32 - Românii mănâncă mai puțină ciocolată decât europenii, dar aleg gusturi tot mai sofisticate. Aromele neașteptate care îi cuceresc
19:50 - Probleme serioase pe Mihai Bravu. Zece plăci de beton afectate după surparea asfaltului. Traficul rămâne restricționat
19:32 - Scene tensionate în Argeș! Bărbat cu sabie, împușcat de mascați după ce a încercat să atace un luptător SAS (VIDEO)
19:05 - Legea pe care mulți români o ignoră. Câte animale poți crește în gospodărie fără să riști amenzi
17:57 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 15-21 martie 2026: Mesajele astrale pentru fiecare zodie și energia marilor începuturi (VIDEO)
16:17 - Asfaltul s-a surpat pe una dintre cele mai circulate șosele din București. Groapă de un metru în mijlocul drumului
15:52 - Sfântul Cuvios Benedict. Viață, învățătură și minuni în slujba credinței și monahismului apusean
15:10 - Adam Sandler, cel mai bine plătit actor de la Hollywood în 2025
14:37 - A început montarea tablierului metalic al pasajului Europa Unită. Daniel Băluță: „Acest pasaj va fi ultimul pe care o primărie îl va putea face!”