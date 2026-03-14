O verificare completă a modului în care s-a desfășurat acțiunea a fost dispusă de președintele ANPC. Aceasta va fi realizată de Corpul de control al instituției.
„ANPC reafirmă angajamentul de a acţiona cu profesionalism, responsabilitate şi transparenţă, protejând drepturile şi interesele consumatorilor. ANPC îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 700/2012”, se mai spune în comunicat.
De ce a fost întrerupt un eveniment de prezentare a produselor casnice la Constanța
Un eveniment de prezentare a unor produse casnice a fost organizat vineri în municipiul Constanța. Potrivit presei locale, acesta a fost oprit în urma unor suspiciuni de practici comerciale înșelătoare. Intervenția ar fi fost coordonată de Horia Constantinescu, președintele Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța. Acesta ar fi decis să întrerupă prezentarea chiar în timpul desfășurării, după ce au apărut semne de întrebare legate de modul în care erau promovate produsele.
Conform informațiilor apărute în presă, la eveniment participau în special persoane vârstnice, adesea vizate în astfel de strategii de vânzare. Martorii au declarat că organizatorii ar fi folosit tehnici de manipulare pentru a convinge participanții să cumpere seturi de vase de gătit la prețuri mult peste valoarea lor reală. În urma intervenției, prezentarea ar fi fost întreruptă, iar situația a intrat în atenția autorităților pentru verificări suplimentare.