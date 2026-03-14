Primele roșii românești din acest sezon au ajuns deja pe tarabele din , însă nu toți cumpărătorii își permit să le cumpere. Prețul ridicat îi face pe mulți oameni să le privească, dar să plece mai departe fără să le pună în coș. La jumătatea lunii martie 2026, un kilogram de tomate românești se vinde în piața din Alba Iulia cu 69,90 de lei, potrivit Ziarul Unirea.

Suma este considerabilă pentru un produs de sezon pe care românii îl așteaptă în fiecare primăvară. Diferența de preț devine și mai evidentă dacă este comparată cu alte alimente. În unele magazine din țară, un kilogram de pulpă de porc fără os costă aproximativ 15,99 lei. Practic, cu banii dați pe un kilogram de roșii, un român ar putea cumpăra peste patru kilograme de .

Producătorii explică faptul că prețul mare este cauzat de costurile ridicate pentru încălzirea solariilor în timpul iernii. Cheltuielile cu energia au crescut, iar acestea s-au reflectat inevitabil în prețul final al roșiilor. Chiar dacă prețurile ar putea scădea odată cu apropierea sezonului cald, comercianții spun că ieftinirile nu vor fi semnificative.