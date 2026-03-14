Roșiile românești îi sperie pe cumpărători. Cu banii pe un kilogram cumperi patru kilograme de pulpă de porc

Ana Beatrice
14 mart. 2026, 22:52
Sursă Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. De ce au ajuns roșiile românești să coste aproape cât un produs de lux
  2. Vor fi mai scumpe și legumele din recolta de vară

Trufandalele românești au început să apară în piețe, dar nu și în sacoșele cumpărătorilor. Deși mulți așteptau cu nerăbdare primele roșii autohtone ale sezonului, entuziasmul s-a risipit rapid în fața prețurilor record. Pentru mulți români, gustul verii pare, cel puțin deocamdată, prea scump.

De ce au ajuns roșiile românești să coste aproape cât un produs de lux

Primele roșii românești din acest sezon au ajuns deja pe tarabele din piețe, însă nu toți cumpărătorii își permit să le cumpere. Prețul ridicat îi face pe mulți oameni să le privească, dar să plece mai departe fără să le pună în coș. La jumătatea lunii martie 2026, un kilogram de tomate românești se vinde în piața din Alba Iulia cu 69,90 de lei, potrivit Ziarul Unirea.

Suma este considerabilă pentru un produs de sezon pe care românii îl așteaptă în fiecare primăvară. Diferența de preț devine și mai evidentă dacă este comparată cu alte alimente. În unele magazine din țară, un kilogram de pulpă de porc fără os costă aproximativ 15,99 lei. Practic, cu banii dați pe un kilogram de roșii, un român ar putea cumpăra peste patru kilograme de carne de porc.

Producătorii explică faptul că prețul mare este cauzat de costurile ridicate pentru încălzirea solariilor în timpul iernii. Cheltuielile cu energia au crescut, iar acestea s-au reflectat inevitabil în prețul final al roșiilor. Chiar dacă prețurile ar putea scădea odată cu apropierea sezonului cald, comercianții spun că ieftinirile nu vor fi semnificative.

Vor fi mai scumpe și legumele din recolta de vară

Fermierii spun că nici recolta din iunie 2026 nu va aduce prețuri mai mici pentru legumele românești. Din contră, producătorii avertizează că majorarea costurilor de producție face foarte dificilă păstrarea prețurilor de anul trecut. Cheltuielile cu energia, materialele și întreținerea culturilor au crescut considerabil în ultima perioadă. Aceste costuri ajung inevitabil să fie reflectate în prețul final plătit de cumpărători.

În aceste condiții, românii ar putea găsi în piețe legume mai scumpe pe parcursul întregului an. Situația este complicată și de acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele din blocul Mercosur. Fermierii susțin că piața europeană ar putea fi inundată de produse aduse din America de Sud, vândute la prețuri mult mai mici. Din acest motiv, producătorii locali se tem că le va fi tot mai greu să concureze cu aceste importuri.

Citește și...
Proteste după ce angajații s-au trezit cu bonuri de masă tăiate de la 25 la 5 lei
Economic
Proteste după ce angajații s-au trezit cu bonuri de masă tăiate de la 25 la 5 lei
Barbu cere Consiliului Concurenței să verifice adaosurile care apar pe traseul dintre fermier și consumator: „Cum ajunge o firmă din Cipru să umple rafturile supermarketurilor din România cu produse obținute de ai noștri?”
Economic
Barbu cere Consiliului Concurenței să verifice adaosurile care apar pe traseul dintre fermier și consumator: „Cum ajunge o firmă din Cipru să umple rafturile supermarketurilor din România cu produse obținute de ai noștri?”
Ministerul Energiei vrea să declare situație de criză pe piața țițeiului. Ce măsuri a propus în coaliție pentru a combate scumpirea carburanților (VIDEO)
Economic
Ministerul Energiei vrea să declare situație de criză pe piața țițeiului. Ce măsuri a propus în coaliție pentru a combate scumpirea carburanților (VIDEO)
Ajutorul de deces crește în acest an dar serviciile funerare vor fi mai scumpe
Economic
Ajutorul de deces crește în acest an dar serviciile funerare vor fi mai scumpe
Top greșeli care scad vânzările în marketplace și cum le poți evita în 2026
Economic
Top greșeli care scad vânzările în marketplace și cum le poți evita în 2026
România „grânarul Europei”, un vis îndepărtat. Avem pământ și climă bune, dar… nu avem îngrășăminte. Cât ne poate costa incoerența statului
Economic
România „grânarul Europei”, un vis îndepărtat. Avem pământ și climă bune, dar… nu avem îngrășăminte. Cât ne poate costa incoerența statului
Inflația scade, prețurile cresc. Încă o lună cu scumpiri pentru români. Pe ce dăm bani mai mulți (GRAFICE)
Economic
Inflația scade, prețurile cresc. Încă o lună cu scumpiri pentru români. Pe ce dăm bani mai mulți (GRAFICE)
Noi scumpiri la carburanți! Motorina depășește 9 lei/l în România, iar benzina ajunge la 8,60 lei/l
Economic
Noi scumpiri la carburanți! Motorina depășește 9 lei/l în România, iar benzina ajunge la 8,60 lei/l
Ministrul Alexandru Nazare explică schema de ajutor pentru transportatori: „Beneficiile se propagă în întregul lanț economic”
Economic
Ministrul Alexandru Nazare explică schema de ajutor pentru transportatori: „Beneficiile se propagă în întregul lanț economic”
Locuința la jumătate de preț: De ce aleg românii tot mai des casele pe structură ușoară în locul celor clasice
Economic
Locuința la jumătate de preț: De ce aleg românii tot mai des casele pe structură ușoară în locul celor clasice
