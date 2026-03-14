Trufandalele românești au început să apară în piețe, dar nu și în sacoșele cumpărătorilor. Deși mulți așteptau cu nerăbdare primele roșii autohtone ale sezonului, entuziasmul s-a risipit rapid în fața prețurilor record. Pentru mulți români, gustul verii pare, cel puțin deocamdată, prea scump.
De ce au ajuns roșiile românești să coste aproape cât un produs de lux
Primele roșii românești din acest sezon au ajuns deja pe tarabele din piețe, însă nu toți cumpărătorii își permit să le cumpere. Prețul ridicat îi face pe mulți oameni să le privească, dar să plece mai departe fără să le pună în coș. La jumătatea lunii martie 2026, un kilogram de tomate românești se vinde în piața din Alba Iulia cu 69,90 de lei, potrivit Ziarul Unirea.
Suma este considerabilă pentru un produs de sezon pe care românii îl așteaptă în fiecare primăvară. Diferența de preț devine și mai evidentă dacă este comparată cu alte alimente. În unele magazine din țară, un kilogram de pulpă de porc fără os costă aproximativ 15,99 lei. Practic, cu banii dați pe un kilogram de roșii, un român ar putea cumpăra peste patru kilograme de carne de porc.
Producătorii explică faptul că prețul mare este cauzat de costurile ridicate pentru încălzirea solariilor în timpul iernii. Cheltuielile cu energia au crescut, iar acestea s-au reflectat inevitabil în prețul final al roșiilor. Chiar dacă prețurile ar putea scădea odată cu apropierea sezonului cald, comercianții spun că ieftinirile nu vor fi semnificative.
Vor fi mai scumpe și legumele din recolta de vară
Fermierii spun că nici recolta din iunie 2026 nu va aduce prețuri mai mici pentru legumele românești. Din contră, producătorii avertizează că majorarea costurilor de producție face foarte dificilă păstrarea prețurilor de anul trecut. Cheltuielile cu energia, materialele și întreținerea culturilor au crescut considerabil în ultima perioadă. Aceste costuri ajung inevitabil să fie reflectate în prețul final plătit de cumpărători.
În aceste condiții, românii ar putea găsi în piețe legume mai scumpe pe parcursul întregului an. Situația este complicată și de acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele din blocul Mercosur. Fermierii susțin că piața europeană ar putea fi inundată de produse aduse din America de Sud, vândute la prețuri mult mai mici. Din acest motiv, producătorii locali se tem că le va fi tot mai greu să concureze cu aceste importuri.