Chiar dacă este foarte iubită, se consumă surprinzător de puțin în România. Statistic, un român mănâncă în jur de 2,3 kilograme de ciocolată pe an. Această cantitate este aproape de trei ori mai mică decât media europeană.

Cum se schimbă gusturile românilor când vine vorba de ciocolată

Românii consumă mai puțină ciocolată decât majoritatea europenilor, însă devin tot mai atenți la calitate și la . După o perioadă marcată de scumpiri accelerate, apar și vești mai bune din industrie. Prețul boabelor de cacao a început să scadă în ultimele luni. În același timp, preferințele consumatorilor se schimbă vizibil. Tot mai mulți români caută ciocolată artizanală și produse realizate din ingrediente naturale. De asemenea, sunt tot mai apreciate rețetele originale, care ies din tipare. Pe rafturi apar combinații îndrăznețe, de la praline la batoane cu fructe și arome neobișnuite. Unele deserturi încearcă chiar să spună o poveste prin gustul lor. Printre ele se numără pralina „dor”, cu măr și scorțișoară, inspirată din aromele copilăriei. O altă creație este pralina „jale”, cu prune și , un omagiu adus bunicului.

„Este vorba despre copiăria noastră autentică, la țară, unde nu aveam telefoane, nu aveam decât animale și muncă și așa au apărut cele trei praline, cele trei rețete”, a declarat un ciocolatier, notează stirileprotv.ro.

De ce sunt românii tot mai atrași de ciocolata artizanală

Preferințele consumatorilor evoluează vizibil, iar românii sunt tot mai deschiși să încerce combinații de arome neobișnuite. Mulți aleg produse realizate artizanal, în cantități mici, din ingrediente atent selecționate. Tendința este clară, consumatorii preferă să cumpere mai puțin, dar să mizeze pe calitate.

„Se observă o tendință a consumatorului de a cumpăra mai puțin, dar mai calitativ. Și atunci tot ce este artizanal, tot ce este diferit, tot ce este în cantități mici, dar calitate premium, este într-adevăr mult mai căutat”, a spus reprezentanta unui festival de ciocolată.

Interesul pentru astfel de produse s-a văzut și în acest weekend, când mii de oameni au participat la festivalul ciocolatei organizat în Capitală. Vizitatorii au venit să descopere rețete noi și combinații surprinzătoare de arome. Pentru iubitorii de ciocolată ar putea apărea în curând și o veste bună. Reprezentanții din industrie spun că sunt posibile ieftiniri. Explicația vine din scăderea prețurilor la ingredientele principale, precum untul și boabele de .