B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Probleme serioase pe Mihai Bravu. Zece plăci de beton afectate după surparea asfaltului. Traficul rămâne restricționat

Probleme serioase pe Mihai Bravu. Zece plăci de beton afectate după surparea asfaltului. Traficul rămâne restricționat

Ana Beatrice
14 mart. 2026, 19:50
Sursă Foto: Facebook - C.M. Termoenergetica București
Cuprins
  1. Ce au descoperit specialiștii după verificările din teren
  2. Reprezentanții Termoenergetica, despre incidentul de pe Șoseaua Mihai Bravu

Surparea asfaltului de sâmbătă dimineață, de pe Șoseaua Mihai Bravu, a afectat în jur de zece plăci de beton. Informația a fost transmisă de compania Termoenergetica.

Reprezentanții companiei au precizat că starea structurală a galeriei de termoficare este „sever afectată”. Luni urmează să fie stabilite soluțiile tehnice pentru continuarea lucrărilor, iar până la finalizarea evaluărilor, restricțiile de circulație rămân în vigoare.

Ce au descoperit specialiștii după verificările din teren

În urma verificărilor tehnice efectuate la fața locului, specialiștii au constatat că starea structurală a galeriei de termoficare este sever degradată. Din acest motiv, montarea plăcilor de acoperire nu poate fi realizată în condiții de siguranță în acest moment. În consecință, circulația rutieră pe tronsonul afectat al Șoselei Mihai Bravu nu poate fi reluată.

„Pentru a permite reluarea furnizării agentului termic către consumatori, conducta de termoficare amplasată în interiorul galeriei va fi încărcată cu agent termic, operațiune care se desfășoară cu monitorizarea permanentă a echipelor tehnice.
În cursul zilei de luni vor fi stabilite soluțiile tehnice necesare pentru continuarea lucrărilor de refacere a galeriei de termoficare, precum și pentru restabilirea structurii rutiere a Șoselei Mihai Bravu pe tronsonul afectat. Până la finalizarea acestor evaluări și a lucrărilor necesare, restricțiile de circulație rămân în vigoare.”, a transmis C.M. Termoenergetica București.

Reprezentanții Termoenergetica, despre incidentul de pe Șoseaua Mihai Bravu

Reprezentanții C.M. Termoenergetica București au reamintit că surparea carosabilului a fost semnalată în cursul dimineții de sâmbătă, pe Șoseaua Mihai Bravu. Pentru siguranța traficului, autoritățile au instituit restricții de circulație pe sensul dinspre Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu. Deocamdată, cauza exactă a producerii surpării nu este cunoscută.

Echipele Companiei Municipale Termoenergetica București au intervenit încă de dimineață în zonă. Alături de specialiștii societății ELSACO, acestea au verificat rețelele de termoficare și au acționat pentru stabilizarea perimetrului afectat.
„De asemenea, Magistrala 2 Sud, pusă în funcțiune în anul 1972, este inclusă în programul de modernizare derulat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Lotul 1 – Obiectivul 1, lucrările fiind executate de firma ELSACO.”, a mai transmis Termoenergetica.
Tags:
Românii mănâncă mai puțină ciocolată decât europenii, dar aleg gusturi tot mai sofisticate. Aromele neașteptate care îi cuceresc
Ultima oră
