Eveniment » Ascensiunea fotovoltaicelor în România – realități și perspective pentru 2026

Ascensiunea fotovoltaicelor în România – realități și perspective pentru 2026

Ana Beatrice
05 mart. 2026, 12:00
Sursă Foto: unsplash

Tot mai multe gospodării privesc spre cer când se pune problema producerii propriei energii. Scăderea semnificativă a costurilor panourilor solare și susținerea din partea instituțiilor publice cresc interesul pentru fotovoltaice și transformă piața energetică.

Energia solară a devenit principala sursă de electricitate regenerabilă a Uniunii Europene. Costul electricității produse cu ajutorul panourilor a scăzut cu aproximativ 90% între 2010 și 2023, iar capacitatea instalată a atins 406 GW în 2025. România se aliniază rapid la aceste evoluții, stimulată de programe de finanțare generoase și de o creștere economică accentuată a pieței de fotovoltaice.

Context european și scăderea costurilor

De ce contează aceste cifre? Pe măsură ce costurile scad, fotovoltaicele devin accesibile pentru tot mai mulți. În 2025, energia solară a reprezentat 22% din electricitatea generată din surse regenerabile. Planul REPowerEU propune extinderea la cel puțin 700 GW până în 2030 și introduce obligații „solarready” pentru clădirile noi. Această ambiție stimulează piața și reduce dependența de combustibili fosili.

Boom-ul fotovoltaic din România

România a adăugat aproximativ 2,5 GW de capacitate solară în 2025, cu 45% mai mult decât în 2024. Puterea totală instalată a atins 7,6 GW, iar scenariile indică un potențial de 24 GW până în 2030.

Această creștere spectaculoasă se datorează procedurilor de autorizare simplificate, piețelor de contracte PPA și licitațiilor pentru contracte de diferență. Programul Casa Verde oferă o subvenție de până la 90% din costul sistemelor rezidențiale, cu un plafon de 6.000€, generând cerere masivă.

Componente esențiale și mentenanță

Un sistem fotovoltaic eficient nu înseamnă doar panouri. Panourile monocristaline sunt recomandate pentru randamentul lor superior, dar sunt necesare și un invertor de calitate, o structură de montaj robustă și cabluri specializate. Un contor inteligent permite monitorizarea producției și consumului, iar protecțiile AC/DC garantează siguranța sistemului.

Perspective și oportunități pentru prosumatori

În 2026 accentul se mută către sisteme hibride cu stocare. Raportul The Voice of Renewables notează că investitorii favorizează proiectele cu baterii și planuri solide de racordare. Sistemele hibride PV+BESS oferă protecție împotriva limitărilor rețelei și prețuri de captură mai bune, iar subvențiile pentru baterii cresc interesul. Pentru proprietarii de locuințe, aceasta înseamnă autonomie sporită, posibilitatea de a consuma energia produsă seara și independență în cazul întreruperilor.

Înainte de a instala un sistem, analizează consumul mediu lunar și momentele de vârf. De pildă, un consum de 300 kWh poate fi acoperit de un sistem de 4–5 kW, iar o locuință cu 500 kWh ar necesita un sistem de 7 kW. Evaluarea orientării acoperișului (sud, vest sau est) și a eventualelor zone de umbră asigură randamente optime

De asemenea, ia în calcul extinderea cu baterii sau integrarea cu o pompă de căldură, astfel încât acest ansamblu să devină nucleul unei locuințe inteligente.

Realitatea este simplă: investiția într-un sistem solar de calitate reprezintă o decizie inteligentă pentru gospodăriile românești. Costurile scăzute, sprijinul guvernamental și evoluția tehnologică fac din 2026 momentul ideal pentru a instala panouri. Analizează consumul, evaluează suprafața disponibilă și consultă un specialist.

Specialiștii Genway îți pot oferi soluții personalizate, de la panouri și invertoare până la montaj și documentația de prosumator. Vizitează site‑ul Genway pentru a începe călătoria spre independență energetică!

Tags:
