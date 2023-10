Asteroidul 2023 NT1 pentru a trecut neobservat pe lângă Pământ acum cinci zile. Era mai mare decât cel care a creat uriașul crater din Arizona

Un obiect cosmic a părut să urmeze aceeași traiectorie ca și cel mai distructiv meteoroid care a lovit Pământul în ultimul secol, dar acesta ar putea fi de trei ori mai mare. Îngrijorător este că, asemenea asteroidului care a provocat explozia de la Chelyabinsk, Rusia, în 2013, acesta a fost detectat în ultimul moment și nimeni nu a reușit să-l anticipeze.

pentru Pământ, iar recent asteroidul 2023 NT1 a trecut aproape de planeta noastră. Descoperit abia după ce ne-a trecut pe lângă noi, acesta a fost greu de observat din cauza direcției sale dinspre Soare, la fel ca și bolidul din Chelyabinsk. Acest bolid nu a fost detectat înainte de a exploda deasupra Rusiei, cauzând distrugeri și rănind sute de oameni.

NASA pregătește misiunea NEO Surveyor pentru a investiga și aborda o gaură cunoscută în protecția planetară a Pământului. În același timp, Agenția Spațială Europeană dezvoltă NEOMIR, un sistem de avertizare timpurie pentru asteroizii apropiați de Pământ în anii 2030. Asteroizii precum 2023 NT1, de trei ori mai mari decât meteoroidul din Chelyabinsk, reprezintă o amenințare semnificativă ce necesită monitorizare și protecție.

Newly-discovered 2023 NT1 passed about 1/4 the Moon’s distance on July 13, but wasn’t discovered until July 15, as it approached Earth in the daytime sky. It may be as large as 60 meters across, possibly larger than the asteroid that caused Meteor Crater in Arizona.

