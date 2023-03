Asztalos Csaba (CNCD), despre dezbaterea Legilor Educației: Politicienii stau cu ochii pe sondaje. Marile reforme nu se fac în buza anului electoral (VIDEO)

Asztalos Csaba, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), a criticat faptul că dezbaterea pe proiectele noilor Legi ale Educației se face abia acum, când anul viitor au loc toate cele patru tipuri de alegeri. Acesta a susținut că, în loc de discuții obiective și serioase, politicienii vor sta acum mai mult cu ochii pe sondaje și, în loc să urmărească , se vor gândi numai la interesele lor electorale.

Vorbind despre aspectele pe care el le consideră discriminatorii în aceste proiecte, Asztalos Csaba s-a referit la conform căreia liceele foarte căutate pot organiza propriile examene de admitere, pe lângă Evaluarea Națională. Șeful CNCD spune că nu e respectat criteriul egalității prin faptul că la același liceu și la același profil ajung să intre copii prin două mecanisme diferite: Evaluare Națională, respectiv examen de admitere.

Amintim că noile Legi ale Educației, inclusiv schimbările privind admiterea la liceu, dur și de sociologul Marian Preda, rectorul Universității din București.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Irina Petraru.

Asztalos Csaba, despre dezbaterea Legilor Educației: Politicienii adoptă decizii în funcție de interesele electorale

„Am fost întrebat într-un interviu despre Legea Educației și dezbaterea publică și am spus că marile reforme de regulă se fac în primii doi ani ai unul ciclu electral și nu în ultimul sau penultimul an, că noi peste un an avem deja alegeri europarlamentare, deci am intrat deja într-o logică electorală și dezbaterea publică e mult mai influențată de logica electorală și decidenții stau cu ochii pe sondaje mai mult și adoptă decizii în funcție de aceste interese electorale.

A fost aprecierea mea și se și vede acum pe dezbaterea publică cu privire la Legea Educației că actorii politici mai ales sunt influențați de această situație a faptului că avem dezbaterea publică practic în buza anului electoral”, a declarat Asztalos Csaba.

Șeful CNCD nu e de acord ca liceele foarte căutate să-și poată organiza examene de admitere

„Eu cred că e importantă dezbaterea publică, și eu însumi am arătat că problema Evaluării Naționale și a dreptului unor colegii să organizeze concurs, adică să intre elevii în aceeași școală, pe același profil, pe două tipuri de evaluări diferite… Asta

Au fost mai multe subiecte puse în discuție și ele necesită o aprofundare și atunci, în Parlament, o dezbatere obiectivă, nu cu ochii la sondajele de opinie și la anul electoral”, a mai susținut Asztalos Csaba, pentru B1 TV.