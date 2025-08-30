B1 Inregistrari!
Atac violent în Galați! O tânără de 26 de ani, rănită de un câine Amstaff lăsat nesupravegheat

Atac violent în Galați! O tânără de 26 de ani, rănită de un câine Amstaff lăsat nesupravegheat

Ana Beatrice
30 aug. 2025, 12:43
Atac violent în Galați! O tânără de 26 de ani, rănită de un câine Amstaff lăsat nesupravegheat
Sursa Foto: freepik.com

O tânără de 26 de ani a ajuns la spital, vineri seara, după ce a fost atacată de un câine din rasa Amstaff, în timp ce își plimba propriul animal de companie. Incidentul a avut loc pe strada Brăilei, din municipiul Galați. La fața locului au intervenit de urgență echipaje de poliție și jandarmerie, care au reușit să imobilizeze câinele agresiv cu ajutorul unui dispozitiv de capturare de tip laț.

Cuprins:

  • Cum s-a produs atacul și în ce stare este victima

  • Cum au intervenit polițiștii și jandarmii

  • Cine este proprietarul câinelui și ce sancțiuni a primit

  • Ce măsuri legale s-au dispus în urma incidentului

Cum s-a produs atacul și în ce stare este victima

Potrivit Poliției Galați, la data de 29 august 2025, ora 22:35, o femeie în vârstă de 26 de ani se afla pe strada Brăilei, plimbându-și câinele de talie mică, când a fost atacată de un Amstaff lăsat nesupravegheat. Animalul a rănit-o pe tânără, provocându-i o zgârietură în zona abdomenului. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate, notează observatornews.ro.

Cum au intervenit polițiștii și jandarmii

Un echipaj de poliție și unul de jandarmerie s-au deplasat rapid la fața locului și au imobilizat câinele agresiv folosind un dispozitiv special de capturare de tip lasou. De asemenea, la fața locului au intervenit și polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor.

Cine este proprietarul câinelui și ce sancțiuni a primit

În urma verificărilor, polițiștii au identificat proprietarul câinelui: un tânăr de 20 de ani. Acesta a fost amendat cu 15.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul câinilor periculoși sau agresivi și ale Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

Ce măsuri legale s-au dispus în urma incidentului

Pe lângă sancțiunea contravențională, polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de neluare a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

