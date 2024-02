Atenție unde vreți să mergeți în vacanță! Un șezlong a ajuns să coste și 500 de euro / Ce primești în plus de acești bani

Dacă pe litoralul românesc , în funcție de zona pe care o alegeți, peste hotare un șezlong costă și 500 de euro, dar beneficiezi de alte lucruri în plus, care te vor face să te simți mult mai bine în vacanță.

Vorba românului: „Dai un ban, dar stai în față”, așa și cu șezlongurile de pe cele mai selecte plaje din Europa. Ar trebui să îți calculezi de mai multe ori banii atunci când alegi să îți petreci vacanța în afara României.

În minunatul Positano, locația exclusivistă de pe coasta Amalfi din Italia, un șezlong costă 685 de euro pe zi, dar primești și șampanie, gustări fine și felul principal la prânz.

Aproape de aceleași prețuri ca în Positano se situează și plajele din Sardinia și Ibiza, unde un șezlong costă 500 de euro. De acești bani, chelnerii îți vor da șampanie din podgorii celebre, conform .

Prețurile sunt ceva mai accesibile în Saint Tropez. Pe Coasta de Azur, un șezlong costă 100 de euro. Pentru cei care vor să dea mai puțin pentru astfel de servicii pot să meargă în Mykonos, acolo unde un șezlong costă 40 de euro pe zi.

Cel mai scump șezlong de pe litoralul românesc costă aproximativ 40 de euro, iar cel mai ieftin 4 euro.

