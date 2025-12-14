Procesul baronului PSD Dumitru Buzatu continuă cu audieri de martori, pe bandă rulantă, în plin scandal din justiție. Prins cu o mită de 1,25 de milioane de lei în portbagajul mașinii, fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui a fost plasat sub control judiciar.

Procesul baronului PSD a ajuns la audierea martorilor

Judecătorii încearcă să ajungă la o concluzie în dosarul care îl vizează pe Dumitru Buzatu. Procesul baronului PSD de Vaslui continuă cu audieri extinse de matori. Între cei chemați de DNA să depună mărturie se află și afaceristul Emil Savin, cel care i-a umplut portbagajul cu bani.

Dumitru Buzatu, fost președinte al Consiliului Județean Vaslui, este judecat sub control judiciar pentru . El s-a declarat nevinovat în fața instanței, în cadrul procesului, respingând acuzațiile de luare de mită aduse de procurori. susține că Buzatu a primit bani pentru a favoriza anumiți afaceriști în contractele pe care le derula instituția pe care o conduce.

Ancheta vizează presupuse fapte de corupție legate de atribuirea unor contracte publice finanțate din bugetul județean. În paralel cu audierile martorilor, instanța analizează și mai multe probe reinstrumentate în dosar. Dumitru Buzatu contestă o parte dintre probele strânse de procurorii anticorupție și neagă acuzațiile formulate împotriva sa.

Dumitru Buzatu, un baron PSD cu multă influență

Procesul baronului PSD de Vaslui a scos la iveală influența pe care Dumitru Buzatu o avea în județ. Din poziția de președinte al Consiliului Județean, el controla, aproape întreaga viață a județului.

De altfel, după cum a recunoscut afaceristul Emil Savin, cei 1,25 de milioane de lei, găsiți de procurori în portbagaj, reprezenta un comision plătit pentru ca Buzatu să-i achite facturile de lucrări. El a precizat că Buzatu nu i-a cerut bani direct. Dar, era de notorietate faptul că, pentru a câștiga contracte finanțate de Consiliul Județean Vaslui, constructorii trebuiau să plătească un comision președintului instituției.

Potrivit declarațiilor sale, în mediul de afaceri local, în special în rândul antreprenorilor din construcții se știa că sumele plătite erau stabilite în funcție de valoarea contractelor. De regulă se ajungea undeva la 10%. În cazul său, cei 1,25 milioane de lei găsiți de anchetatori în momentul flagrantului reprezentau acest procent.