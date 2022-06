Aurelian Marin, șeful agenției „Paradis Vacanţe de Vis”: Anul acesta vor ajunge 30.000 – 40.000 de turiști străini pe Litoralul românesc

Cât despre hotelieri, aceștia sunt afectați de la energie şi de faptul că vacanţa școlarilor va începe mai repede anul acesta, după ce Ministerul Educaţiei a anunțat că şcoala va începe la 5 septembrie.

”Dacă ne raportăm la cifrele oficiale, care ne arată an de an în jur de 1,4 milioane de turişti sosiţi pe litoral, înseamnă că ne situăm la peste 10% din totalul de turişti care astăzi sosesc oficial. În zona de business hotelier am intrat de curând. Am început întâmplător acum trei ani prin închirierea unui hotel în Constanţa, Royal, cu 50 de camere. Sunt peste zece ani de când cochetăm cu ideea de a intra în zona de business hotelier. Am purtat nenumărate negocieri şi discuţii pentru cumpărarea unor hotelurii, dar ne-am oprit dintr-un motiv sau altul”, a declarat Aurelian Marin, director general Paradis Vacanţe de Vis.