George Buhnici s-a arătat revoltat după ce PSD și AUR, partide care pozau în dușmani, s-au aliat brusc pentru a dărâma Guvernul Bolojan. Moțiunea de cenzură depusă de cele două partide va fi votată marți în Parlament. Buhnici spune că miza sunt cele 26 de miliarde de euro din PNRR și SAFE, care trebuie să ajungă la aceiași oameni care au prădat țara și în ultimii 36 de ani.

Ce spune Buhnici despre moțiunea PSD-AUR

„Miza e de 26 de miliarde de euro din PNRR și SAFE. Iar noi privim cum ne-o fură împreună.

Două haite care s-au declarat ani la rândul dușmani aleg azi să prade aceeași turmă de oi. PSD și AUR, partide pe care propriii lor lideri le-au descris reciproc drept (ba chiar ne-au spus clar de ce să îi votăm ca să nu iasă ceilalți) depun acum o moțiune de cenzură mână în mână.

Se dau cu curul de pământ că românii s-ar fi săturat dar singurii care au cerut demisia lui Bolojan asta sunt doar ei înșiși. Nu mediul de afaceri. Nu sindicatele, care de-abia începeau să vadă reformele intrând în instituții. Nu societatea civilă.

Iar societatea aia civilă suntem noi. Pe tine cine te-a întrebat dacă îl vrei pe Sorin Grindeanu iar la putere? Grindeanu ăla pasionat de Formula 1 și de ceasuri scumpe. Grindeanu al cărui om de încredere a fost prins cu banii în cutii de pantofi. Grindeanu care nu a reușit să facă nimic din reforma pentru care a zis că a făcut alianță cu Ilie Bolojan”, a scris George Buhnici,

Miza PSD-AUR, miliardele de la Uniunea Europeană

În opinia sa, am ajuns aici deoarece românii nu au o adevărată cultură a demonstrației, nu sunt implicați civic și politic, nu urmăresc ce fac politicienii și, în general, sunt într-o stare de „lene democratică”.

„Am fost adormiți cu atâta incompetență în ultimii 36 de ani, scandal și corupție la ordinea zilei, încât ne-am decuplat de la singurul job care contează într-o democrație: să fim atenți și să cerem socoteală fix acum când miza pare mai mare ca niciodată.

Ne place ideea de libertate. Întrebarea e ce suntem dispuși să facem pentru ea în afara cabinei de vot. Pentru că votul împotriva celui mai rău, o dată la patru ani, nu mai e de ajuns. Nu a fost niciodată. Iar comentariile de pe canapea… și mai puțin.

Unde sunt ONG-urile alea din societatea civilă acum? Fără finanțare de la Guvern nu facem nimic?

Dacă moțiunea trece, miliardele acelea de la UE nu se vor duce la spitale, școli sau infrastructură. Se vor duce la aceiași oameni care au transformat statul român într-o sursă privată de venituri. Birocrația va rămâne blindată, cu salarii mari pentru muncă proastă, plătite tot de noi.

E confortabil să facem mișto de prostia politicienilor în timp ce ei fac miliarde din spatele nostru. Adevărul e mai puțin confortabil: nu sunt acolo pentru că sunt rentabili. Sunt acolo pentru că ne au sub control prin… propria noastră lene democratică”, a mai scris George Buhnici, pe Facebook.