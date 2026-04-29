Ana Maria
29 apr. 2026, 14:37
Sursa foto: Primăria Municipiului Braşov / Facebook
Brașov majorează taxa de parcare. Consiliul Local Brașov a aprobat miercuri creșterea tarifelor pentru parcările de reședință, o decizie care va afecta direct proprietarii de autoturisme din municipiu. Noua hotărâre stabilește un tarif unic anual, eliminând diferențierea pe zone care exista până acum.

Brașov majorează taxa de parcare. Cât vor plăti șoferii pentru locurile de parcare

Potrivit noilor reglementări, proprietarii de mașini din Brașov vor achita 350 de lei pe an pentru un loc de parcare de reședință, indiferent de zona în care acesta este amplasat. Decizia marchează o schimbare semnificativă față de sistemul anterior, în care tarifele variau în funcție de amplasare.

Ce taxe se aplică pentru parcarea „la bordură”

Pe lângă tariful standard, consilierii locali au adoptat și amendamente care introduc taxe separate pentru parcarea „la bordură”. Astfel, pentru autoturisme se va percepe o taxă anuală de 150 de lei, în timp ce proprietarii de motociclete și mopede vor plăti 100 de lei pe an, potrivit Antena 3 CNN.

Hotărârea nu a fost adoptată în unanimitate. Trei consilieri locali din partea Uniunea Salvați România (USR) au votat împotriva majorării tarifelor.

Cu toate acestea, proiectul a trecut cu majoritate de voturi.

Cum arătau tarifele până acum

Taxele pentru parcările de reședință erau stabilite încă din 2006 și erau diferențiate în funcție de zonă. Astfel, șoferii plăteau 156 de lei pe an pentru zona A (Centru), 144 de lei pentru zona B, 132 de lei pentru zona C și 120 de lei pentru zona D.

Majorarea tarifelor vine în contextul în care autoritățile locale încearcă să gestioneze mai eficient deficitul de locuri de parcare din cartierele aglomerate ale municipiului. Reprezentanții Primăriei susțin că noul sistem ar putea simplifica administrarea și ar reduce diferențele dintre zone, în condițiile în care cererea pentru locuri de reședință a crescut constant în ultimii ani. În același timp, măsura este văzută de unii locuitori ca o presiune suplimentară asupra bugetului, mai ales în contextul creșterii generale a costurilor de trai.

