Brașov majorează taxa de parcare. Consiliul Local Brașov a aprobat miercuri creșterea tarifelor pentru parcările de reședință, o decizie care va afecta direct proprietarii de autoturisme din municipiu. Noua hotărâre stabilește un tarif unic anual, eliminând diferențierea pe zone care exista până acum.

Potrivit noilor reglementări, proprietarii de mașini din vor achita 350 de lei pe an pentru un loc de parcare de reședință, indiferent de zona în care acesta este amplasat. Decizia marchează o schimbare semnificativă față de sistemul anterior, în care tarifele variau în funcție de amplasare.

Ce taxe se aplică pentru parcarea „la bordură”

Pe lângă tariful standard, consilierii locali au adoptat și amendamente care introduc taxe separate pentru parcarea „la bordură”. Astfel, pentru autoturisme se va percepe o taxă anuală de 150 de lei, în timp ce proprietarii de motociclete și mopede vor plăti 100 de lei pe an, potrivit .

Hotărârea nu a fost adoptată în unanimitate. Trei consilieri locali din partea Uniunea Salvați România (USR) au votat împotriva majorării tarifelor.

Cu toate acestea, proiectul a trecut cu majoritate de voturi.

Cum arătau tarifele până acum

Taxele pentru parcările de reședință erau stabilite încă din 2006 și erau diferențiate în funcție de zonă. Astfel, șoferii plăteau 156 de lei pe an pentru zona A (Centru), 144 de lei pentru zona B, 132 de lei pentru zona C și 120 de lei pentru zona D.