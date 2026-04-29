Mihai Dimian, ministrul Educației, spune că părinții au o parte din vină pentru rezultatele slabe de la simularea examenelor naționale deoarece nu se preocupă de educația propriilor copii. Dimian a dat de înțeles că unii elevi nici nu vin la școală, apoi sunt ajutați chiar de părinți să-și motiveze absențele.

Mihai Dimian apără profesorii, critică părinții

„Solicit tuturor părinților, înainte de a mai vorbi de școală, să se întrebe dacă în fiecare zi le-au spus copiilor lor să învețe. Înainte de a mai vorbi și de a critica școala. Până nu facem acest lucru vă rog să nu mai discutăm despre ce fac și nu fac din școală.

Fiecare părinte să-și trimită copilul la școală, pentru că mulți dintre cei care au luat 1 nici nu se prezintă la școală și după aceea vin cu adeverințe de motivare a absențelor”, a declarat ministrul Educației, potrivit

Cum au arătat simulările la Evaluarea Națională

Elevii care nu au putut să participe la simularea evaluării de clasa a 8-a din cauza boicotului profesorilor participă zilele acestea la sesiunea specială.

54% dintre elevii care au participat la sesiunea din martie nu au știut forma corectă „să nu fii”, 22% nu au știut să folosească „doar” în loc de „decât” și puțin peste 70% nu au respectat normele de scriere corectă la primul subiect.

În schimb, mare parte dintre copii au obținut punctaj maxim la exercițiile de tip grilă bazate pe texte la prima vedere.