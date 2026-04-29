B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ministrul Educației: Înainte de a critica școala, părinții să se întrebe dacă le-au spus copiilor lor să învețe

Ministrul Educației: Înainte de a critica școala, părinții să se întrebe dacă le-au spus copiilor lor să învețe

Traian Avarvarei
29 apr. 2026, 14:35
Mihai Dimian, ministrul Educației. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială / YouTube
Cuprins
  1. Mihai Dimian apără profesorii, critică părinții
  2. Cum au arătat simulările la Evaluarea Națională

Mihai Dimian, ministrul Educației, spune că părinții au o parte din vină pentru rezultatele slabe de la simularea examenelor naționale deoarece nu se preocupă de educația propriilor copii. Dimian a dat de înțeles că unii elevi nici nu vin la școală, apoi sunt ajutați chiar de părinți să-și motiveze absențele.

Mihai Dimian apără profesorii, critică părinții

„Solicit tuturor părinților, înainte de a mai vorbi de școală, să se întrebe dacă în fiecare zi le-au spus copiilor lor să învețe. Înainte de a mai vorbi și de a critica școala. Până nu facem acest lucru vă rog să nu mai discutăm despre ce fac și nu fac profesorii din școală.

Fiecare părinte să-și trimită copilul la școală, pentru că mulți dintre cei care au luat 1 nici nu se prezintă la școală și după aceea vin cu adeverințe de motivare a absențelor”, a declarat ministrul Educației, potrivit Știrilor Pro TV.

Cum au arătat simulările la Evaluarea Națională

Elevii care nu au putut să participe la simularea evaluării de clasa a 8-a din cauza boicotului profesorilor participă zilele acestea la sesiunea specială.

54% dintre elevii care au participat la sesiunea din martie nu au știut forma corectă „să nu fii”, 22% nu au știut să folosească „doar” în loc de „decât” și puțin peste 70% nu au respectat normele de scriere corectă la primul subiect.

În schimb, mare parte dintre copii au obținut punctaj maxim la exercițiile de tip grilă bazate pe texte la prima vedere.

Tags:
Ultima oră
17:19 - Schimbare în topul mondial! Cine deține acum cele mai mari depozite de aur
17:16 - Captură de aproape 700 de pachete de țigări pe Aeroportul Otopeni. Cum a încercat pasagerul să păcălească autoritățile (GALERIE FOTO)
17:06 - Salariile din educație în 2026. Cât ajunge să câștige un învățător în România
17:00 - Răspunsul lui Nicușor Dan pentru Maia Sandu. Când s-ar putea face unirea cu Republica Moldova
16:34 - Dacia Striker va fi produs în Turcia. Explicațiile Renault și semnalele de alarmă pentru uzina Mioveni
16:33 - Un miliardar se oferă să salveze „hipopotamii cocainei” din Columbia. Unde vor fi relocate animalele lui Escobar
16:32 - CNAIR semnalează costuri suplimentare la cumpărarea rovinietei. Cum pot evita șoferii taxele ascunse
16:24 - Înfrângere pentru Nicușor Dan la Curtea Constituțională. Sesizarea președintelui pe legea energiei electrice și a gazelor naturale a fost respinsă
16:14 - Newsweek: CSM București intenționează să desființeze secțiile de natație și tenis. Ce se întâmplă cu banii bucureștenilor
16:13 - Pensionarii cu pensia sub 3.000 de lei primesc în mai, prima tranșă din Pachetul de Solidaritate. Cine nu primește banii?