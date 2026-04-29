B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mesajul fostului ministru al Apărării, Gabriel Oprea, de Ziua Veteranilor: avem datoria să promovăm şi să apărăm interesele de securitate ale României

Mesajul fostului ministru al Apărării, Gabriel Oprea, de Ziua Veteranilor: avem datoria să promovăm şi să apărăm interesele de securitate ale României

Adrian A
29 apr. 2026, 11:29
Sursa foto: umpmv.eu
Generalul Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul”, a transmis un mesaj special de Ziua Veteranilor, în care a vorbit despre patriotism, sacrificiu și datoria pe care o avem față de cei care au murit pe front pentru libertate.

Mesajul lui Gabriel Oprea de Ziua Veteranilor

„Astăzi celebrăm Ziua Veteranilor de Război, un moment de profundă recunoștință dedicat celor care au așezat integritatea și libertatea țării înaintea propriei siguranțe.
Armata şi-a făcut datoria față de țară în Războiul de Independență și în cele două conflagrații mondiale. Militarii noștri și-au pus viața în slujba țării şi după anul 1990, în teatrele de operații din Afganistan, Irak şi Balcanii de Vest.

Cinstim memoria eroilor Primului Război Mondial, dar ne amintim în această zi şi de sacrificiul militarilor români care au participat la misiuni în afara teritoriului statului, sacrificiu pe care nu trebuie să-l uităm vreodată.

Datorăm un profund respect veteranilor, soldaţilor români şi străini care au luptat pentru ca generaţiile care le-au urmat să trăiască într-o lume demnă şi liberă. În memoria eroilor care şi-au dat viaţa pe câmpurile de luptă şi din respect şi recunoştinţă faţă de veterani, cu toţii avem datoria să promovăm şi să apărăm interesele de securitate ale României.”, a transmis fostul ministru al Apărării.

Să nu îi uităm pe cei care au făurit istoria

Gabriel Oprea a amintit că, în memoria eroilor care şi-au dat viaţa pe câmpurile de luptă şi din recunoştinţă faţă de veterani, când a fost ministru al Apărării a ridicat Monumentul Eroilor militari în Parcul Tineretului.

„În semn de supremă recunoştinţă pentru cei care au făurit istorie în numele idealurilor sacre ale României şi ale umanităţii, în anul 2010 am inaugurat Monumentul Eroilor militari căzuţi în misiune în Teatrele de Operaţii şi pe teritoriul României, monument donat Ministerului Apărării Naționale.

Prin lupta și jertfa lor, veteranii de război au păstrat identitatea țării noastre și au continuat istoria neamului românesc.
Le urez veteranilor de război multă sănătate și puterea de a transmite nepoților și strănepoților adevăratele lecții de curaj, demnitate și patriotism. Dumnezeu să vă protejeze si sa vă aduca zile senine alături de cei dragi! DUMNEZEU PATRIE FAMILIE ONOARE.”, a transmis Gabriel Oprea, fost ministru Al Apărării și actual președinte al Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul”.

Tags:
Citește și...
