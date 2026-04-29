AUR, victorie la CCR. Decizia dată de judecătorii constituționali

Traian Avarvarei
29 apr. 2026, 15:14
George Simion, liderul AUR. Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Cuprins
  1. Ce înseamnă decizia CCR
  2. Ce reclamase AUR la CCR

Curtea Constituțională (CCR) a admis, miercuri, sesizarea AUR în legătură cu hotărârea Parlamentului privind numirea membrilor Consiliilor de Administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTv) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR). Hotărârea a fost adoptată cu 6 voturi „pentru” și 3 „împotrivă”.

Ce înseamnă decizia CCR

Judecătorii CCR au stabilit că procedurile din Parlament pentru desemnarea conducerilor celor două instituții media publice nu s-au desfășurat corect.

Prin urmare, Parlamentul trebuie acum să inițieze un nou proces de desemnare a Consiliilor de Administrație.

Conform deciziei CCR, anularea hotărârilor nu retroactivează, ceea ce înseamnă că măsurile deja adoptate de actualele conduceri rămân valabile, explică Libertatea.

„Curtea a constatat că Hotărârea Parlamentului României criticată a încălcat dispozițiile art.19 alin.(2) lit.a) teza finală din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Romane de Televiziune, cele 8 locuri alocate grupurilor parlamentare trebuind a fi ocupate de candidații propuși de acestea, potrivit configurației politice și ponderii lor în Parlament. În consecință, hotărârea antereferită este neconstituțională în ceea ce privește desemnarea candidaților de către grupurile parlamentare reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, fiind încălcate dispozițiile art.1 alin.(5) din Constituție, care prevede că respectarea legilor este obligatorie, precum și cele ale art.1 alin.(3) din Constituție, referitoare la principiul statului de drept”, se arată în comunicatul CCR.

Ce reclamase AUR la CCR

AUR reclamase că nu i-a fost respectată ponderea parlamentară când s-au făcut numirile.

„Sesizarea vizează încălcarea flagrantă a prevederilor Constituției României, în special ale art. 1 alin. (3) și (5), precum și nerespectarea dispozițiilor imperative ale Legii 41/1994, care impun desemnarea membrilor Consiliilor de Administrație ale SRTv și SRR cu respectarea configurației politice și a ponderii grupurilor parlamentare din Parlament. (…)

Deși configurația Parlamentului impune o reprezentare echilibrată, AUR a primit un singur loc în Consiliile de Administrație ale SRTv și SRR, în timp ce PNL, USR și UDMR, formațiuni politice cu o pondere parlamentară inferioară, au beneficiat de o reprezentare egală sau superioară în aceste structuri de conducere”, acuzase partidul AUR.

