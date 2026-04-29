Cum îți trădează mersul starea emoțională. Ce spun cercetările despre legătura dintre pași, emoții și personalitate

Selen Osmanoglu
29 apr. 2026, 11:57
Cum îți trădează mersul starea emoțională. Ce spun cercetările despre legătura dintre pași, emoții și personalitate
Cuprins
  1. Mersul, un limbaj al corpului greu de controlat
  2. Furie: pași rapizi și mișcări rigide
  3. Tristețea încetinește corpul
  4. Fericirea aduce fluiditate și deschidere
  5. Frica vs. tristețea: diferențe subtile
  6. Mersul și personalitatea
  7. Un indicator subtil al stării interioare

Modul în care ne deplasăm zilnic nu este doar un gest automat, ci poate reflecta subtil starea noastră emoțională. Cercetări din neuroștiințe și psihologie comportamentală arată că mersul poate funcționa ca un indicator discret al stării psihice, uneori mai sincer decât expresiile feței.

Mersul, un limbaj al corpului greu de controlat

Specialiștii arată că mersul este una dintre cele mai puțin controlabile forme de expresie corporală. Pașii, ritmul și postura sunt influențate direct de sistemul nervos și de emoțiile de moment, scrie Click.

Astfel, stilul de mers devine un fel de „semnătură” personală, care poate reflecta oboseala, stresul, anxietatea sau starea de bine, fără ca persoana să își dea seama.

Furie: pași rapizi și mișcări rigide

În momentele de furie sau iritare, mersul devine adesea mai rapid și mai tensionat. Brațele se mișcă amplu, iar corpul capătă o rigiditate vizibilă.

Cercetătorii observă însă că furia poate fi ușor confundată cu determinarea sau stresul intens, ceea ce face interpretarea mai complexă decât pare la prima vedere.

Tristețea încetinește corpul

Una dintre emoțiile cel mai ușor de observat prin mers este tristețea. În aceste situații, postura devine închisă, iar pașii sunt mai lenți și lipsiți de energie.

Umerii lăsați și reducerea mișcărilor brațelor sunt semne frecvente, iar întregul corp pare să funcționeze într-un ritm diminuat.

Fericirea aduce fluiditate și deschidere

Starea de bine se reflectă printr-un mers mai alert, dar relaxat. Mișcările sunt fluide, iar corpul are o postură deschisă, fără tensiune.

Acest tip de mers transmite energie, încredere și o disponibilitate mai mare pentru interacțiune socială.

Frica vs. tristețea: diferențe subtile

Deși ambele emoții pot încetini mersul, frica se manifestă diferit față de tristețe. În timp ce tristețea reduce complet dinamica corpului, frica păstrează o anumită tensiune, mai ales la nivelul brațelor și al mișcărilor controlate.

Aceste diferențe fine sunt importante în studiile de comportament, deoarece indică tipuri diferite de răspuns emoțional.

Mersul și personalitatea

Stilul de mers a fost asociat și cu trăsături de personalitate. Persoanele extrovertite tind să aibă un mers mai expresiv, cu mișcări ample ale brațelor și șoldurilor.

În schimb, persoanele mai rezervate sau introvertite pot avea un mers mai controlat și mai rigid, cu mișcări reduse.

Un indicator subtil al stării interioare

Deși mersul nu poate fi folosit ca metodă de diagnostic, cercetările arată că el poate oferi indicii importante despre emoții și nivelul de energie.

În final, modul în care ne deplasăm spune mai multe despre noi decât am crede, fiind o formă subtilă de comunicare a corpului cu lumea exterioară.

