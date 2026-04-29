Un fost ales local din AUR, din comuna Mărăcineni, județul Buzău, a fost ridicat de mascați din propria locuință, după ce pe numele său a fost emis un mandat european de arestare de către autoritățile din Italia.

Este vorba despre Marius Nichițelea, în vârstă de 42 de ani, care, în trecut, a candidat și pentru funcția de primar din partea formațiunii politice.

Un fost ales local din AUR, ridicat de mascați. De ce este acuzat bărbatul

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, mandatul european de arestare a fost emis pentru o faptă de tâlhărie comisă pe teritoriul Italiei. Documentul a fost transmis autorităților române prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, după ce bărbatul a fost dat în urmărire, informează .

Cum a fost prins fostul consilier local

După primirea mandatului, polițiștii au demarat operațiunile pentru localizarea suspectului, iar acesta a fost găsit la domiciliu.

„La data de 21 aprilie a.c., prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională, Serviciul de Investigații Criminale a primit mandatul european de arestare emis pe numele bărbatului de către autoritățile din Italia, pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. Imediat după primirea mandatului, polițiștii din Buzău au demarat activităţile specifice în vederea depistării persoanei.

La data de 23 aprilie a.c., cu sprijinul polițiștilor Secției de poliție rurală Mărăcineni și al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, bărbatul a fost depistat în localitatea de domiciliu. Persoanei i-a fost adus la cunoștință faptul că pe numele său este emis un mandat european de arestare, fiind totodată condusă la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, în baza mandatului de aducere. Faţă de aceasta a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore.“, a transmis IPJ Buzău.

Ce au decis judecătorii în acest caz

După expirarea perioadei de reținere, bărbatul a fost prezentat în fața magistraților de la Curtea de Apel Ploiești. Instanța a decis plasarea acestuia sub control judiciar pentru o perioadă de 30 de zile, până la finalizarea procedurilor de extrădare către Italia.

Un fost ales local din AUR, ridicat de mascați. Ce spun sursele despre trecutul acestuia

Surse locale susțin că fostul consilier ar fi cunoscut în lumea interlopă din zonă și nu s-ar afla la primul conflict cu legea.

În anul 2020, numele său ar fi apărut într-un dosar legat de regimul armelor și munițiilor, după ce o armă de foc ar fi fost ascunsă într-un cimitir din Vadu Pașii.

Autoritățile române au început formalitățile pentru predarea bărbatului către Italia, acolo unde acesta urmează să fie judecat pentru fapta de care este acuzat.

Ce declarații făcea George Simion în campanie

În contextul acestui caz, în spațiul public au reapărut declarații mai vechi ale liderului , George Simion, din perioada campaniei pentru alegerile locale din 2024.

„Să primiți pe toată lumea! Avem alegeri în iunie, teoretic avem alegeri în septembrie și alegeri în decembrie. Avem nevoie de fiecare, oricine care nu candidează din partea PSD și PNL e binevenit. Unii o să fie trimiși doar să facă panaramă, scandal. Ați văzut Mehedinți, ați văzut Timiș, ați văzut cocota aia masculină de Laufer (Ilan Laufer, n.r.). Nu contează, noi suntem făcuți pentru a câștiga și o să vă rog pe fiecare dintre voi să vă mobilizați să avem liste complete în toate județele.

Primiți-i pe toți, indiferent ce dubii aveți despre ei, ce escroci sunt. Țineți-i sub monitorizare, dar primiți-i pe toți, pentru că anul ăsta se termină în decembrie, nu în iunie și avem nevoie de fiecare vot și avem nevoie să batem PSD-PNL la final, să nu mai poată PNL-PSD-UDMR să facă 50%“, a declarat George Simion, la acea vreme, într-o înregistrare audio trimisă pe un grup WhatsApp al partidului.