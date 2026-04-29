Cireșele au apărut în piețe la preț de lux. Iată cât costă un kilogram

Selen Osmanoglu
29 apr. 2026, 14:31
Cireșele au apărut în piețe la preț de lux. Iată cât costă un kilogram
Foto: Pixabay.
Cuprins
  1. Cireșele, un adevărat lux la început de sezon
  2. Reacțiile cumpărătorilor: între poftă și șocul prețului
  3. Mai scumpe decât anul trecut
  4. Alternative mai accesibile în piețe
  5. Ce se întâmplă în restul țării

Primele cireșe din import au ajuns pe tarabele din Sibiu și au stârnit imediat interesul cumpărătorilor. Deși prețul ajunge la 180 de lei pe kilogram, mulți aleg să cumpere măcar o cantitate mică, atrași de gustul primelor fructe ale sezonului.

Cireșele, un adevărat lux la început de sezon

Apariția cireșelor marchează, în fiecare an, debutul unui sezon mult așteptat. Totuși, anul acesta vine cu un șoc pentru buzunarele românilor: 180 de lei pentru un kilogram de cireșe din import, conform oradesibiu.ro.

Chiar și în aceste condiții, interesul nu lipsește. Clienții se opresc la tarabe, analizează marfa și, de multe ori, aleg să cumpere cantități mici, mai ales din curiozitate sau pentru a simți gustul începutului de sezon.

Comercianții spun că stocurile sunt limitate, dar sunt completate constant. În același timp, aceștia atrag atenția că cireșele românești nu vor apărea mai devreme de o lună și jumătate.

Reacțiile cumpărătorilor: între poftă și șocul prețului

Pentru mulți dintre cei care ajung în Piața Cibin, primul impact este vizual. Cireșele arată bine, sunt mari și apetisante, însă prețul îi face pe unii să ezite.

Unii cumpărători recunosc că au luat doar câteva sute de grame, mai mult pentru familie, după ce au gustat și li s-au părut foarte bune. Alții spun că au cumpărat strict din curiozitate, fiind început de sezon.

Există însă și voci critice, care consideră prețul exagerat și spun că nu ar da o asemenea sumă pe fructe, indiferent de perioadă.

Mai scumpe decât anul trecut

Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, când cireșele din import costau aproximativ 150 de lei kilogramul, prețul actual este cu circa 20% mai mare.

Această creștere este resimțită direct de cumpărători, care observă că începutul sezonului vine cu costuri tot mai ridicate de la an la an.

Alternative mai accesibile în piețe

Pentru cei care nu sunt dispuși să plătească un preț atât de mare, există și alternative. Căpșunile, de exemplu, sunt deja prezente în piețe la prețuri mult mai prietenoase, pornind de la aproximativ 15 lei caserola.

Acestea devin rapid o opțiune preferată pentru cei care vor să se bucure de fructe de sezon fără un impact major asupra bugetului.

Ce se întâmplă în restul țării

În București, cireșele nu au apărut încă pe scară largă în piețe, însă producătorii spun că, odată ajunse pe tarabe, nu vor avea prețuri mai mici decât cele din Sibiu.

Astfel, începutul sezonului de cireșe se anunță unul exclusivist, în care pofta și curiozitatea sunt, pentru mulți, mai puternice decât prețul.

