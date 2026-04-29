Poziționarea lângă mare poate să influențeze cererea pentru închirieri în Mamaia – Cum alegi apartamentele în care investești?

Succesul unei investiții pe litoral depinde aproape în totalitate de capacitatea proprietății de a rămâne atractivă în ochii turiștilor. Atunci când cineva caută o cazare pentru vacanță, primul filtru pe care îl aplică este distanța față de apă și peisajul pe care îl are de la geam.

Solid Residence Skyline Mamaia profită din plin de acest aspect, fiind construit într-un punct unde natura oferă spectacol în fiecare zi și de unde turiștii pot ajunge imediat la plajă, dar și la numeroase alte puncte de atracție din Mamaia.

Turiștii sunt dispuși să plătească un tarif mai mare pentru confortul de a ajunge pe jos la plajă în doar câteva minute și apreciază unitățile de cazare aerisite.

Solid Residence Skyline Mamaia ocupă o suprafață de 13.500 mp, oferind spațiu suficient pentru ca rezidenții să nu se simtă înghesuiți. Clădirea cu 15 etaje este proiectată să maximizeze această experiență, oferind vederi spectaculoase asupra orizontului. Fiecare apartament din cele 384 disponibile beneficiază de geamuri mari, de tip floor-to-ceiling, care permit luminii naturale să inunde camerele.

Poziționarea lângă lac creează un avantaj suplimentar

Un factor care dublează atractivitatea acestui proiect este deschiderea către ambele maluri ale apei.

Alegerea unui apartament în acest înseamnă că le poți oferi turiștilor experiențe diferite în fiecare zi:

Sporturi nautice. Lacul este locul ideal pentru schi nautic, wakeboarding sau plimbări cu barca.

Peisaj deosebit. Apusurile de soare peste oglinda lacului sunt memorabile și adaugă valoare oricărei fotografii de vacanță.

Liniște. Malul lacului este adesea mai liniștit decât faleza agitată, oferind un refugiu perfect pentru momentele de relaxare.

Construcția solidă garantează o exploatare pe termen lung a apartamentului

Solid House a folosit o experiență de 17 ani pentru a ridica un imobil capabil să reziste condițiilor climatice de pe litoral. Structura este realizată integral din cărămidă, material ales pentru a asigura o izolare termică și fonică de clasă superioară. Pe lista cu dotări ale clădirii se mai numără fațada ventilată și finisajele de lux, care includ piatră naturală și parchet stratificat de trafic intens, materiale care arată impecabil și sunt foarte rezistente la uzură.

Solid Residence Skyline Mamaia le oferă turiștilor numeroase facilități

Proiectul pune la dispoziție o infrastructură complexă care transformă locuința într-un resort de lux. Aproximativ 7.000 mp din suprafața terenului sunt dedicați exclusiv spațiilor verzi. Această oază de natură chiar în centrul stațiunii Mamaia oferă un mediu sănătos și liniștit, fiind un mare plus pentru familiile cu copii.

Rezidenții au acces la diverse dotări de top:

Centru SPA modern. Un spațiu dedicat relaxării și recuperării, ideal pentru momentele de wellness în orice anotimp. Piscină exterioară. Reprezintă punctul de atracție principal în timpul sezonului cald, oferind o alternativă privată la plajele publice. Sală de fitness. Dotările moderne permit menținerea unei rutine active fără a părăsi complexul. Parcare privată. Siguranța mașinii este garantată, existând și stații de încărcare pentru vehiculele electrice. Securitate permanentă. Supravegherea video și accesul controlat oferă liniștea de care orice proprietar are nevoie.

Randamentul anual net pentru o investiție în acest proiect este estimat între 7% și 10% în euro, cifre mult mai bune decât în cazul depozitelor bancare. Valoarea proprietății crește pe măsură ce construcția înaintează, statisticile indicând o apreciere de până la 45% de la faza de lansare până la finalizarea celor 15 etaje. Solid House oferă posibilitatea achiziției prin sistemul de rate directe, cu un avans de minim 30%, ceea ce face procesul mult mai accesibil.

Dacă vrei să investești într-un apartament la mare, acest proiect este cea mai bună opțiune pe care o ai.