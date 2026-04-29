Lisa Kudrow dezvăluie cât câștigă și azi din „Friends”. Sume uriașe la 20 de ani de la final

Selen Osmanoglu
29 apr. 2026, 12:30
"Friends" a fost criticat în ultimii ani pentru lipsa sa de diversitate, sursă foto: captură YT
Cuprins
  1. Venituri de milioane din rerulările „Friends”
  2. De la câteva mii de dolari la milioane pe episod
  3. Impactul pierderii lui Matthew Perry
  4. Presiunea faimei și percepția din industrie
  5. Un serial care continuă să producă istorie și bani

Actrița Lisa Kudrow a făcut declarații surprinzătoare despre banii pe care distribuția serialului „Friends” îi încasează și în prezent, la două decenii de la finalul producției. Potrivit acesteia, veniturile din drepturi de autor rămân extrem de ridicate datorită difuzărilor constante la nivel global.

Venituri de milioane din rerulările „Friends”

Serialul de succes Friends continuă să genereze sume impresionante pentru actorii principali, chiar și la peste 20 de ani de la ultimul episod. Lisa Kudrow a dezvăluit că întreaga distribuție ar încasa în jur de 20 de milioane de dolari anual din drepturi de autor, scrie Click.

Succesul financiar al producției este alimentat de popularitatea globală și de difuzările repetate pe televiziuni și platforme de streaming.

De la câteva mii de dolari la milioane pe episod

În timpul filmărilor, actorii au negociat împreună salariile, care au crescut semnificativ de-a lungul timpului. Dacă la început câștigau aproximativ 22.500 de dolari pe episod, în ultimele sezoane remunerația a ajuns la 1 milion de dolari pentru fiecare episod.

De asemenea, în 2021, distribuția s-a reunit pentru un episod special, fiecare actor fiind plătit cu aproximativ 2,5 milioane de dolari.

Impactul pierderii lui Matthew Perry

Lisa Kudrow a vorbit și despre momentul în care a revăzut serialul după moartea colegului său Matthew Perry, decedat în 2023. Actrița a spus că experiența i-a schimbat complet percepția asupra producției.

Dacă înainte era critică față de propriile performanțe, ulterior a reușit să aprecieze mai mult calitatea serialului și contribuția colegilor săi.

Presiunea faimei și percepția din industrie

Actrița a recunoscut că, în perioada de difuzare a serialului, nu s-a simțit întotdeauna valorizată în aceeași măsură ca ceilalți colegi, fiind uneori percepută ca „a șasea prietenă” în industrie.

Pe măsură ce „Friends” a devenit un fenomen global, ceilalți actori au început să primească roluri importante în filme, în timp ce drumul său profesional a fost mai puțin vizibil.

Un serial care continuă să producă istorie și bani

La mai bine de două decenii de la final, „Friends” rămâne una dintre cele mai profitabile și influente producții TV din istorie, demonstrând impactul uriaș pe care îl poate avea un serial de televiziune asupra culturii pop și industriei de divertisment.

