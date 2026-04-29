Moneda Euro a trecut miercuri de nivelul de 5,1 lei, potrivit cursului oficial anunțat de Banca Națională a României. Cotația de 5,1004 lei pentru un euro se numără printre cele mai ridicate valori înregistrate vreodată.
Nivelul actual este depășit doar de cel din mai 2025, într-un context politic tensionat, când fostul premier Marcel Ciolacu își anunța demisia, după eșecul lui Crin Antonescu de a ajunge în finala alegerilor prezidențiale.
Potrivit unor informații din interiorul BNR, presiunile asupra cursului valutar au început să apară în urmă cu câteva zile, în contextul schimbărilor politice.
„A început presiunea pe curs de când PSD a decis să iasă de la guvernare”, au declarat surse din BNR, potrivt G4Media.
Decizia social-democraților a venit după un vot intern masiv, în care mii de lideri au susținut retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.
După retragerea sprijinului politic, PSD a făcut un pas suplimentar și a inițiat, alături de AUR, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Votul asupra acestui demers este programat pentru data de 5 mai, ceea ce amplifică incertitudinea politică și, implicit, presiunea asupra piețelor financiare.
În acest moment, nu există o claritate privind formarea unei noi majorități parlamentare. Partidele Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România au anunțat că nu iau în calcul o nouă coaliție alături de PSD.
Această lipsă de predictibilitate politică este atent urmărită de investitori și poate continua să influențeze evoluția cursului valutar în perioada următoare.