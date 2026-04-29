Moneda Euro a trecut miercuri de nivelul de 5,1 lei, potrivit cursului oficial anunțat de Banca Națională a României. Cotația de 5,1004 lei pentru un euro se numără printre cele mai ridicate valori înregistrate vreodată.

Nivelul actual este depășit doar de cel din mai 2025, într-un context politic tensionat, când fostul premier Marcel Ciolacu își anunța demisia, după eșecul lui Crin Antonescu de a ajunge în finala alegerilor prezidențiale.

Ce spun surse din BNR despre creșterea cursului

Potrivit unor informații din interiorul , presiunile asupra cursului valutar au început să apară în urmă cu câteva zile, în contextul schimbărilor politice.

„A început presiunea pe curs de când PSD a decis să iasă de la guvernare”, au declarat surse din BNR, potrivt .

Decizia social-democraților a venit după un vot intern masiv, în care mii de lideri au susținut retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

Ce legătură are moțiunea PSD-AUR cu evoluția euro

După retragerea sprijinului politic, PSD a făcut un pas suplimentar și a inițiat, alături de AUR, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Votul asupra acestui demers este programat pentru data de 5 mai, ceea ce amplifică incertitudinea politică și, implicit, presiunea asupra piețelor financiare.

Ce urmează pe scena politică

În acest moment, nu există o claritate privind formarea unei noi majorități parlamentare. Partidele Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România au anunțat că nu iau în calcul o nouă coaliție alături de PSD.

Această lipsă de predictibilitate politică este atent urmărită de investitori și poate continua să influențeze evoluția cursului valutar în perioada următoare.