Autobuzele turistice din București, din nou pe traseu. Cât costă un bilet

25 aug. 2025, 20:21
Autobuzele turistice cu etaj din București au ieșit din nou pe traseu, după șase ani de când au fost văzute ultima dată. Prima cursă a început la 10 dimineață, iar șoferii au fost surprinși să vadă numărul mare de turiști interesați.

Cât durează traseul turistic

Traseul are o lungime totală de 15 kilometri și durează aproximativ o oră. Oprește în 14 stații și trece pe lângă cele mai emblemative obiective turistice din București.

Turiștii au sesizat, însă, și mici inconveniențe ale turului: nu există nici un ghid care să vorbească despre oraș și atracțiile sale, nici dotări moderne care l-ar putea înlocui.

„Ar fi fost mai bine să avem un ghid turistic dar nu e niciun ghid”. „Nu au căşti, adică nu cred că funcţionează că altfel ne dădeau când urcam. În alte ţări ai căşti şi asculţi dacă vrei dar văd că la noi nu funcţionează. Probabil că sunt destul de vechi autobuzele”, au spus turiştii, pentru Observator News.

În schimb, călătorii pot scana un cod QR care îi va duce spre o aplicaţie, unde vor selecta obiectivul turistic pe care lângă trec și vor afla informații despre acesta.

Cât costă un bilet

Pentru adulți, un bilet costă 70 de lei, în timp ce pentru copiii cu vârste între 7 şi 14 ani, prețul unui bilet este de 35 de lei.

Autobuzele cu etaj vor circula şi iarna, zilnic, între orele 10 și 23.

Linia turistică funcţionează zilnic între orele 10 şi 23 iar programul de circulaţie va fi din 30 în 30 de minute. Această linie va funcţiona permanent dar în perioada sezonului rece programul de circulaţie va fi adaptat corespunzător solicitărilor”, a declarat Constantin Tobescu, purtător de cuvânt STB.

Ultima oară, autobuzele turistice au funcţionat în Capitală în 2019. Cele șase autobuze care au ieșit astăzi pe traseu au fost cumpărate la mâna a doua în noiembrie 2022 cu 400.000 de euro. Cei 3 ani în care nu au văzut lumina soarelui, i-au produs societăţii de transport o pagubă de peste 160 de mii de euro.

