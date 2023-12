Avem cei mai mulți bugetari din ultimii ani. În perioada guvernării Ciucă s-au făcut cele mai multe angajări la stat. Diana Stoica (USR): Vedem că bani există, dar pentru ce vor ei, nu pentru ce trebuie în țara asta (VIDEO)

Deputata USR, Diana Stoica, a avut o intervenție în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, unde a comentat subiectul referitor la faptul că avem cei mai mulți angajați la stat din ultimii ani. Cele mai multe angajări la stat s-au făcut în perioada guvernării lui Nicolae Ciucă.

„Au fost niște ordonanțe ale minciunilor, un praf în ochi amândouă, pentru că după ce s-a dat acel OUG pe austeritate, cheltuielile nu doar că n-au scăzut, au crescut cu 12% sfârșească. În al doilea rând, în acel OUG a fost lăsată așa, o mică codiță, că se pot face totuși angajări, prin derogare, prin decizia Guvernului. Deci nu e ca și cum s-a spus un stop adevărat angajărilor, nu e ca și cum s-a spus că de acum încolo să eficientizeze activitatea acestor instituții, fie că vorbim de ministere, de Parlament, de orice ar fi ele. Este clar că niciun cetățean nu a văzut vreo îmbunătățire a serviciilor la nivelul interacțiunii cu statul, pe care o avem cu toții, la ghișee, la orice instituție publică la care te duci.

Efectiv, este rușinos că, în contextul în care se cresc taxele oamenilor, se bagă mâna în buzunarul românilor, statul nu mai termină de înfruptat și nici măcar statul, ca să spunem așa, ca și cum statul are voință proprie. Nu, vorbim de PSD și de PNL, de această coaliție la guvernare, care este flămândă, care nu se mai satură să-și plaseze sinecurile prin toate instituțiile publice. Că nu are nimeni o problemă dacă s-ar angaja mai mulți profesori, mai mulți medici, mai multe cadre medicale, personal auxiliar de prin spitale, oameni care chiar să facă treabă.

Dar noi vorbim aici de oameni care iau salarii frumușele, stau la un birou, și cel mai probabil nu prestează nimic. Dacă ar presta ceva, am vedea cu toții, că ni s-ar bunătăți viața, s-ar întâmpla mai multe lucruri în administrația publică, ar fi mai eficientă, am avea servicii mai de calitate. Dar acest lucru nu se întâmplă, deci vorbim de, într-adevăr, un număr record de angajați la stat, în condițiile în care toată lumea se plânge că nu are bani, că nu avem ce ne trebuie, ca să creștem pensiile acum, și, totuși, vedem că bani există, dar pentru ce vor ei, nu pentru ce trebuie în țara asta”.