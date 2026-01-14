Stratul consistent de zăpadă și condițiile meteo dificile din zona montană a județului Suceava determină autoritățile să emită avertizări clare pentru turiști. Salvamont Suceava atrage atenția asupra instabilității zăpezii și a riscurilor ridicate de pe mai multe trasee montane frecventate.

Care este situația zăpezii în masivele montane din Suceava

În zona montană înaltă din județul Suceava, stratul de zăpadă viscolită poate atinge local chiar doi metri, mai ales pe versanții expuși vântului puternic. Salvamontiștii explică faptul că zăpada este instabilă pe pantele suficient de înclinate, în special la altitudini mari.

În masivele Călimani și Suhard, inclusiv în zona vârfului Omu, grosimea medie a stratului de zăpadă este de aproximativ 40–50 de centimetri. În zonele unde vântul a acumulat zăpada, valorile pot depăși frecvent 1,5 metri, ajungând chiar spre doi metri.

Ce echipamente sunt necesare pentru deplasarea în siguranță

subliniază că deplasarea în aceste condiții necesită echipament specific, adaptat iernii și terenului montan dificil. „Sunt necesare rachete de zăpadă sau schiuri de tură cu menţiunea că la peste 1800 m stabilitatea stratului de zăpadă este redusă pe pantele suficient de înclinate şi cele încărcate de vânt”.

Turiștii sunt sfătuiți să urmărească atenționările meteo de tip cod galben sau portocaliu, deoarece temperaturile pot varia rapid într-un interval scurt. De asemenea, echiparea corespunzătoare, cu ghete de iarnă, haine groase, rucsac, apă și accesorii de protecție, este considerată esențială, relatează HotNews.

Ce recomandări transmit salvamontiștii turiștilor

Pe lângă echipament, salvatorii montani recomandă informarea prealabilă asupra stării traseelor și a nivelului de dificultate. Este indicat ca turiștii să dețină numerele de telefon ale Serviciului Salvamont și să solicite informații înainte de plecare.

În situațiile în care apar probleme sau incertitudini legate de traseu, apelarea poate preveni intervenții dificile sau situații critice. Specialiștii insistă asupra adaptării planurilor de drumeție la condițiile reale din teren.

Ce trasee montane nu sunt recomandate în această perioadă

În masivul Călimani, mai multe trasee sunt nerecomandate din cauza zăpezii și a vegetației acoperite parțial. Printre acestea se află traseul cu punct roșu între șaua Negoiu și 12 Apostoli, precum și cel marcat cu cruce roșie între Poiana Izvoarelor și Coada Pietrosului.

Totodată, sunt de evitat traseele Schitul 12 Apostoli – Vatra Dornei, Poiana Pietrele Roșii – Dornișoara, Gura Haitii – Călimaniul Cerbului și traseul de creastă între vârful Pietrosul și piciorul Bistriciorului.

În masivul Rarău, traseul Izvorul Alb – Rarău este afectat de exploatări forestiere.

Cum se face accesul auto către zonele montane

Accesul rutier spre anumite obiective montane este, la rândul său, serios limitat de condițiile de iarnă. Drumul spre exploatarea Călimani, din Gura Haitii, este practicabil doar pentru autovehicule 4×4 echipate corespunzător, pe o porțiune de aproximativ nouă kilometri.

Salvamontiștii recomandă utilizarea lanțurilor antiderapante și transportarea unei lopeți, întrucât drumul nu este deszăpezit constant. De asemenea, drumul spre cabana Giumalău este accesibil doar parțial, iar pe Transrarău se circulă exclusiv în condiții de iarnă.