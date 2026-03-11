Banca Angliei pregătește prima redesenare majoră a bancnotelor din ultimii 50 de ani, iar una dintre schimbările analizate este înlocuirea portretelor unor personalități istorice cu imagini ale faunei sălbatice din Regatul Unit. Proiectul face parte dintr-un proces mai amplu de modernizare a designului bancnotelor și de îmbunătățire a măsurilor de siguranță împotriva contrafacerii.

O posibilă schimbare majoră în designul bancnotelor

Bancnotele britanice ar putea avea în următorii ani un aspect complet diferit. Banca a anunțat că lucrează la o nouă serie de bancnote, iar printre opțiunile analizate se numără renunțarea la portretele personalităților istorice în favoarea unor imagini cu animale sălbatice caracteristice Regatului Unit.

Dacă această variantă va fi adoptată, de pe bancnote ar putea dispărea figuri cunoscute din istoria și cultura britanică. În prezent, fostul premier Winston Churchill apare pe bancnota de 5 lire, scriitoarea Jane Austen pe cea de 10 lire, pictorul J.M.W. Turner pe bancnota de 20 de lire, iar matematicianul Alan Turing pe cea de 50 de lire.

Schimbarea ar reprezenta prima redesenare majoră a bancnotelor britanice din ultimii cinci decenii, potrivit publicației Telegraph.

Animale sălbatice, noua temă propusă

Potrivit Băncii Angliei, noua serie ar putea avea ca temă principală natura și fauna sălbatică din Regatul Unit. Printre animalele propuse ca posibile simboluri pentru viitoarele bancnote se numără aricii, bursucii sau papagalii de mare (puffins).

Alte exemple prezentate anterior în variante demonstrative includ cerbi, măcălendri, veverițe roșii sau acvile aurii. Reprezentanții instituției spun că imaginile cu animale pot avea și un rol practic, deoarece detaliile grafice complexe ar putea facilita identificarea bancnotelor falsificate.

„Principalul motiv pentru introducerea unei noi serii de bancnote este întotdeauna creșterea rezistenței la contrafacere, dar aceasta oferă și oportunitatea de a celebra diferite aspecte ale Regatului Unit”, a explicat Victoria Cleland, casierul-șef al Băncii Angliei, continuând: „Natura este o alegere excelentă din perspectiva autentificării bancnotelor și ne permite să prezentăm bogăția și diversitatea faunei sălbatice din Regatul Unit pe următoarea serie de bancnote”.

Consultare publică privind noul design

Banca Angliei intenționează să organizeze în această vară o a doua consultare publică, în cadrul căreia cetățenii vor putea vota animalele pe care ar dori să le vadă pe viitoarele bancnote, dintr-o listă scurtă stabilită de experți.

Ideea folosirii temei naturii a rezultat în urma unei consultări publice desfășurate anul trecut, la care au participat aproximativ 44.000 de persoane. Aproximativ 60% dintre respondenți au indicat natura drept una dintre temele preferate pentru noul design.

Pe următoarele locuri în preferințele participanților s-au situat arhitectura și monumentele (56%), personalitățile istorice (38%), artele, cultura și sportul (30%), inovația (23%) și momentele istorice importante (19%). Reprezentanții instituției au precizat totodată că animalele de companie nu vor fi incluse în noile modele.

Tradiția portretelor pe bancnote

Portretele personalităților istorice au fost introduse pe bancnotele britanice în urmă cu mai bine de jumătate de secol. Prima persoană reprezentată pe bani, în afara monarhului, a fost dramaturgul William Shakespeare, al cărui portret a apărut pe bancnota de 20 de lire în iulie 1970.

De-a lungul timpului, pe bancnotele britanice au apărut numeroase figuri marcante ale istoriei și culturii, precum inventatorul James Watt sau economistul Adam Smith.

Totuși, există deja exemple de bancnote britanice care includ imagini cu animale. Bancnotele emise de Royal Bank of Scotland prezintă specii precum macroul, vidra, veverița roșie sau osprey-ul.

Decizia finală aparține guvernatorului

Deși publicul va putea participa la procesul de selecție a animalelor, decizia finală privind designul noilor bancnote va aparține guvernatorului Băncii Angliei.

În ultimii ani, utilizarea numerarului în Regatul Unit a scăzut constant, pe măsură ce plățile electronice au devenit tot mai populare. Cu toate acestea, aproximativ 15% dintre britanici preferă încă plata în numerar, motiv pentru care Banca Angliei spune că rămâne „angajată” să asigure accesul populației la bani în format fizic.