Noi detalii despre starea lui Dan Petrescu. Ce le-a declarat jurnaliștilor din Anglia

Dan Petrescu neagă informațiile potrivit cărora ar suferi de cancer. El a declarat jurnaliștilor din Anglia că e în formă bună și că nu suferă de nicio boală necruțătoare.

Declarațiile lui Petrescu pentru jurnaliștii din Anglia

După ce în România au apărut imagini în care Dan Petrescu părea că a slăbit destul de mult, iar mai mulți apropiați cau lăsat să se înțeleagă că ar suferi de o boală gravă, fostul antrenor al celor de la CFR Cluj ar fi negat aceste informații într-un interviu pentru presa din Anglia.

„Tocmai am vorbit cu Dan Petrescu și mi-a spus că nu are cancer. Nu știe de unde au apărut aceste povești, dar a avut probleme de sănătate la nivelul gâtului. Va mai urma tratamentul pentru încă o lună înainte de a începe căutările pentru revenirea în antrenorat. A părut într-o stare excelentă.”, a scris jurnalistul Neil Barnett, pe X.

Ce s-a spus despre boala lui Dan Petrescu

În ultimele luni, starea sa de sănătate a ridicat îngrijorări, mai ales după ce a pierdut aproape 30 de kilograme. Fostul președinte de la CFR Cluj, Cristi Balaj, a declarat că Petrescu a apelat și la tratamente chinezești și că a fost susținut de fiicele sale care i-au fost alături. , președintele Ligii Profesioniste de Fotbal din România, anunțase anterior că Petrescu ar fi urmat chimioterapie, ceea ce a alimentat zvonurile despre cancer.

Aceste speculații au stârnit îngrijorare nu doar în România, ci și în rândul comunității internaționale de fotbal, mai ales în Anglia, unde Petrescu este considerat o legendă a lui , cu 208 meciuri jucate și trofee precum două FA Cup, League Cup, UEFA Cup Winners’ Cup și UEFA Super Cup.